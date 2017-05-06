В Японии запустили самый дорогой поезд в мире 5 6.05.2017, 10:38

7,583

Стоимость билетов на этот поезд – от $3 до $10 тыс.

В Японии начал курсировать самый дорогой в мире поезд.

По данным The Japan Time, его создание обошлось в $44,5 млн. Train Suite Shiki-shima следует по трем туристическим маршрутам, начинающимся в Токио и пролегающим через различные префектуры страны.

Поезд предназначен всего для 34 пассажиров и состоит из 10 вагонов, в которых размещаются 17 купе, оформленные в оригинальном дизайнерском стиле, вагон-ресторан с лучшими шеф-поварами страны, живая музыка, камины и ванны. Стоимость билетов – от $3 до $10 тыс.