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В Японии запустили самый дорогой поезд в мире

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  • 6.05.2017, 10:38
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Стоимость билетов на этот поезд – от $3 до $10 тыс.

В Японии начал курсировать самый дорогой в мире поезд.

По данным The Japan Time, его создание обошлось в $44,5 млн. Train Suite Shiki-shima следует по трем туристическим маршрутам, начинающимся в Токио и пролегающим через различные префектуры страны.

Поезд предназначен всего для 34 пассажиров и состоит из 10 вагонов, в которых размещаются 17 купе, оформленные в оригинальном дизайнерском стиле, вагон-ресторан с лучшими шеф-поварами страны, живая музыка, камины и ванны. Стоимость билетов – от $3 до $10 тыс.


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