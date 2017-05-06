закрыть
6 мая 2017, суббота, 14:10
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Выживет ли белорусская экономика без российской нефти?

14
  • 6.05.2017, 10:41
  • 8,919

Почему Минску сложно найти замену энерогоносителям из России?

Белорусский государственный концерн «Белнефтехим» продолжает переговоры по диверсификации поставок нефти и поиску альтернативного России поставщика, сообщил председатель концерна  Игорь Ляшенко.

По его словам, «недавние разногласия заставили внимательно присмотреться к возможности поставок нефти из других регионов», пишет «Завтра твоей страны».

— Не в пику России, но диверсификация всегда является дополнительной подушкой безопасности для экономической устойчивости любой отрасли, — сказал Игорь Ляшенко в интервью газете «Рэспубліка».

Беларусь уже пыталась искать замену российской нефти для заполнения своих НПЗ. Это были варианты с поставками сырья из Венесуэлы, Азербайджана, рассматривался даже проект поставок из Канады. Однако все эти варианты не оказались перспективными и более выигрышными по сравнению с российскими поставками.

Российская нефть дешевле, ближе, и белорусские НПЗ настроены на ее переработку и технически лучше приспособлены для этого.

Теоретически нефть можно поставлять по Черному морю, а потом из Одессы по железной дороге, можно через Балтийское море, через польские порты.

— Вопрос в том, насколько это целесообразно и оправдано с экономической точки зрения, — говорит экономист Лев Марголин. — А в этом случае конкуренции поставкам нефти из России, особенно если они идут по нефтепроводу, нет. Но это не значит, что такие варианты не надо искать.

Есть мировой рынок нефти, и на этом рынке очень много игроков.

— Есть спотовый рынок, когда позвонил, и тебе пришлют нефть. Есть рынок контрактный, когда можно подписать контракт и получить нефть через месяц, через два, через полгода. Но на сегодняшний момент нет того, кто мог бы конкурировать по цене с Россией, — констатирует экономист.

Беларусь, по его словам, находится в весьма привилегированном положении, поскольку она покупает в России нефть беспошлинно и в случае дальнейшей продажи на внешних рынках не возвращает экспортную пошлину в российский бюджет.

—Никто другой такой вариант Беларуси предложить не может, а Россия прекрасно понимает свое положение монополиста и периодически им пользуется, — подчеркивает  Лев Марголин.  

По оценке экономиста, доставка нефти танкерами достаточно дешевая. Самое главное – это перевалка и дальнейшая доставка цистернами.

— Еще в начале 1990-х годов шла речь о балтийско-черноморском нефтяном коллекторе, потому что основная проблема – это поставки из портов, — обращает внимание Лев Марголин. – Если бы был нефтепровод, который связывал бы балтийское побережье с Новополоцким НПЗ, а черноморское побережье — с Мозырским нефтеперерабатывающим комбинатом, тогда вариантов было бы много.


Мнение

Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев