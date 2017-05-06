Выживет ли белорусская экономика без российской нефти? 14 6.05.2017, 10:41

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Почему Минску сложно найти замену энерогоносителям из России?

Белорусский государственный концерн «Белнефтехим» продолжает переговоры по диверсификации поставок нефти и поиску альтернативного России поставщика, сообщил председатель концерна Игорь Ляшенко.

По его словам, «недавние разногласия заставили внимательно присмотреться к возможности поставок нефти из других регионов», пишет «Завтра твоей страны».

— Не в пику России, но диверсификация всегда является дополнительной подушкой безопасности для экономической устойчивости любой отрасли, — сказал Игорь Ляшенко в интервью газете «Рэспубліка».

Беларусь уже пыталась искать замену российской нефти для заполнения своих НПЗ. Это были варианты с поставками сырья из Венесуэлы, Азербайджана, рассматривался даже проект поставок из Канады. Однако все эти варианты не оказались перспективными и более выигрышными по сравнению с российскими поставками.

Российская нефть дешевле, ближе, и белорусские НПЗ настроены на ее переработку и технически лучше приспособлены для этого.

Теоретически нефть можно поставлять по Черному морю, а потом из Одессы по железной дороге, можно через Балтийское море, через польские порты.

— Вопрос в том, насколько это целесообразно и оправдано с экономической точки зрения, — говорит экономист Лев Марголин. — А в этом случае конкуренции поставкам нефти из России, особенно если они идут по нефтепроводу, нет. Но это не значит, что такие варианты не надо искать.

Есть мировой рынок нефти, и на этом рынке очень много игроков.

— Есть спотовый рынок, когда позвонил, и тебе пришлют нефть. Есть рынок контрактный, когда можно подписать контракт и получить нефть через месяц, через два, через полгода. Но на сегодняшний момент нет того, кто мог бы конкурировать по цене с Россией, — констатирует экономист.

Беларусь, по его словам, находится в весьма привилегированном положении, поскольку она покупает в России нефть беспошлинно и в случае дальнейшей продажи на внешних рынках не возвращает экспортную пошлину в российский бюджет.

—Никто другой такой вариант Беларуси предложить не может, а Россия прекрасно понимает свое положение монополиста и периодически им пользуется, — подчеркивает Лев Марголин.

По оценке экономиста, доставка нефти танкерами достаточно дешевая. Самое главное – это перевалка и дальнейшая доставка цистернами.

— Еще в начале 1990-х годов шла речь о балтийско-черноморском нефтяном коллекторе, потому что основная проблема – это поставки из портов, — обращает внимание Лев Марголин. – Если бы был нефтепровод, который связывал бы балтийское побережье с Новополоцким НПЗ, а черноморское побережье — с Мозырским нефтеперерабатывающим комбинатом, тогда вариантов было бы много.