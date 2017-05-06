закрыть
6 мая 2017, суббота, 14:09
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

ЕС в очередной раз призвал Минск ввести мораторий на смертную казнь

6
  • 6.05.2017, 11:00
  • 5,566

Европейский союз вновь подтверждает свою решительную позицию по вопросу смертной казни.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЕС.

В заявлении подчеркнуто, что продолжающееся применение смертной казни идет вразрез с заявленной Беларусью готовностью взаимодействовать с международным сообществом, в том числе с Европейским союзом, по этому вопросу и рассмотреть вопрос о введении моратория на применение смертной казни, отмечает Интерфакс.

"Европейский союз призывает Беларусь, единственную в Европе, которая все еще применяет смертную казнь, заменить остальные смертные приговоры и незамедлительно ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, накануне стало известно о приведении в исполнение первого за 2017 год смертного приговора в отношении жителя Гомеля Сергея Вострикова.

В мае 2016 года Гомельский областной суд признал С.Вострикова виновным в изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера, убийствах с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление и кражах и приговорил гомельчанина к высшей мере наказания - смертной казни. Слушание дела проходило в закрытом режиме по этическим соображениям.

Согласно следствию, Востриков предлагал своим коллегам подвезти их на работу, а сам завозил женщин в гараж, насиловал и убивал. Тела своих жертв он вывозил в лес и закапывал.

По информации белорусских правозащитников, в настоящее время уточняется информация о судьбе еще одного осужденного к смертной казни - жителя Мозыря Кирилла Казачка, который убил двоих своих детей. Ему смертный приговор был вынесен в конце 2016 года. Он отказался от обжалования приговора в Верховном суде, написав соответствующее заявление, в связи с чем дело было снято с апелляционного рассмотрения.

Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2016 году в Беларуси были исполнены четыре смертных приговора.


Мнение

Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев