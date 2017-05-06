В Бресте из-за утечки кислоты на заводе эвакуировали рабочих 

В Бресте из-за утечки кислоты на заводе эвакуировали рабочих3
- 6.05.2017, 11:07
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ЧП произошло на территории завода «Брестбытхим».
В Бресте из-за произошедшей на заводе бытовой химии утечки кислоты были эвакуированы 20 человек.
Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси в субботу.
"6 апреля в 9-06 брестским спасателям поступило сообщение об утечке паров химического вещества из оборудования в цехе по производству бытовой химии на территории ОАО «Брестбытхим» в Бресте по ул. Белорусской, 51", - проинформировали в МЧС.
По предварительным данным, пары азотной и ортофосфорной кислоты попали в помещение 30х50 м. В результате с подозрением на отравление химическим вещество для осмотра в больницу госпитализирован слесарь предприятия, добавили в ведомстве.
Там также сообщили, что работниками МЧС эвакуированы 20 человек, проводятся работы по осаждению паров вещества.
"Угроза распространения за пределы здания отсутствует. Причина утечки и точный состав вещества устанавливаются", - подчеркнули в МЧС.