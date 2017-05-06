В Бресте из-за утечки кислоты на заводе эвакуировали рабочих 3 6.05.2017, 11:07

16,462

Фото: vb.by

ЧП произошло на территории завода «Брестбытхим».

В Бресте из-за произошедшей на заводе бытовой химии утечки кислоты были эвакуированы 20 человек.

Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси в субботу.

"6 апреля в 9-06 брестским спасателям поступило сообщение об утечке паров химического вещества из оборудования в цехе по производству бытовой химии на территории ОАО «Брестбытхим» в Бресте по ул. Белорусской, 51", - проинформировали в МЧС.

По предварительным данным, пары азотной и ортофосфорной кислоты попали в помещение 30х50 м. В результате с подозрением на отравление химическим вещество для осмотра в больницу госпитализирован слесарь предприятия, добавили в ведомстве.

Там также сообщили, что работниками МЧС эвакуированы 20 человек, проводятся работы по осаждению паров вещества.

"Угроза распространения за пределы здания отсутствует. Причина утечки и точный состав вещества устанавливаются", - подчеркнули в МЧС.