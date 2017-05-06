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Брэд Питт объявил, что бросил пить

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  • 6.05.2017, 11:23
Брэд Питт
Фото: Getty Images

Голливудский актер Брэд Питт отказался от алкоголя после того, как его жена Анджелина Джоли подала на развод.

Об этом он рассказал в интервью журналу GQ, опубликованном в среду, 3 мая.

«У нас есть винные запасы. Я очень, очень люблю вино, но я выдохся. Мне нужно было уйти от этого на время. По правде сказать, я мог пить по-черному, "профессионально"», — поведал Питт.

Артист добавил, что сумел заменить спиртное на клюквенный сок и газированные напитки, и утверждает, что не хочет возвращаться к периоду своей жизни, когда он употреблял алкоголь.

Поводом для расставания звездной пары стала ссора на частном самолете, во время которой пьяный Питт ударил одного из детей. В сентябре прошлого года Джоли подала документы на развод. Этот шаг она объяснила непримиримыми разногласиями и недовольством тем, как муж справляется с отцовскими обязанностями. Актриса потребовала права единолично воспитывать детей, однако Питт настаивает на равной опеке.

Питт и Джоли воспитывают троих приемных детей: 15-летнего камбоджийца Мэддокса, 13-летнего вьетнамца Пакса и 12-летнюю эфиопку Захару. У них также есть трое биологических детей: 10-летняя дочь Шайло и восьмилетние близнецы Нокс и Вивьен.


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