закрыть
6 мая 2017, суббота, 14:10
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Беларуси ожидаюся грозы и ливни

2
  • 6.05.2017, 12:04
  • 3,211

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 7 мая из-за гроз и 8 мая - из-за резкого похолодания.

Об этом сообщил БелТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

"Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 7-8 мая. В дневные часы 7 мая по южной части страны ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах возможны сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В понедельник, 8 мая, ожидается резкое изменение погодных условий: похолодает, на большей части территории пройдут дожди, по северу страны - с мокрым снегом. Ночью и утром в отдельных районах возможны сильные осадки. Со вторника по четверг (9-11 мая) сохранится холодная неустойчивая погода с кратковременными осадками в виде дождя и мокрого снега", - сказал синоптик.

В воскресенье погодные условия на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории пройдут дожди.

Ночью в отдельных районах, днем по южной части страны возможны грозы. В дневные часы при грозах местами ожидаются сильные ливни, град. Днем в отдельных районах страны прогнозируется шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля, днем - 16-22 градуса. По Гомельской области будет до плюс 25 градусов, в северных районах страны - 9-15 градусов тепла. В начале следующей недели ожидается резкое изменение погодных условий: в Беларуси похолодает.

В понедельник, 8 мая, на большей части территории страны пройдут дожди, ночью и утром в северных районах с мокрым снегом. В отдельных районах ожидаются сильные осадки, усиление ветра порывами до 15-18 м/с, по юго-востоку возможны грозы. Температура ночью составит 2-9 градусов выше нуля, днем - 4-11 градусов тепла. По юго-востоку в течение суток будет плюс 10-14, днем местами до 17 градусов тепла. Во вторник, 9 мая, ночью по Брестской и Гродненской областям и в отдельных районах других областей, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег).

Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый гололед. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов, при прояснениях - до минус 3 градусов. Днем будет 3-10 градусов тепла.


Мнение

Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев