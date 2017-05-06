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Захарченко заявил, что его прабабушка прошла Бухенвальд и Рейкьявик

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  • 6.05.2017, 12:23

Главарь сепаратистов окончательно выжил из ума.

На пресс-конференции в оккупированной Макеевке главарь донецких боевиков Александр Захарченко рассказал, что его прабабушка была узником концлагерей, среди которых назвал столицу Исландии Рейкьявик. Видео эпизода выложил в YouTube пользователь Ким Чин Ун.

"Моя прабабушка по линии отца в 41-м попала в плен, медсестра, прошла Бухенвальд, Освенцим, Рейкьявик. В Рейкьявике была освобождена американцами", - сказал Захарченко.

При этом Исландия не была оккупирована гитлеровскими войсками.

В начале Второй мировой войны Исландия являлась суверенным королевством в личной унии с Данией. Датский король Кристиан X был главой государства. Исландия официально оставалась нейтральной на протяжении Второй мировой войны. В мае 1940 года в страну вторглись британские войска. В июне британцы были заменены на канадские силы. 7 июля 1941 года британские войска были выведены, а остров заняли вооружtнные силы США. 17 июня 1944 года Исландия вышла из унии с Данией и объявила себя республикой.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.


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