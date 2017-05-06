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Африканский бегун побил мировой рекорд в марафоне

  • 6.05.2017, 13:51

Забег в рамках проекта Breaking2 проходил на трассе «Формулы-1» в итальянской Монце.

Кенийский бегун Элиуд Кипчоге преодолел марафонскую дистанцию (42 километра 195 метров) за 2 часа 25 секунд, установив новый мировой рекорд, пишет Lenta.ru.

Забег в рамках проекта Breaking2 проходил на трассе «Формулы-1» в итальянской Монце. Кипчоге бежал в компании Зерсеная Тадесе (Эритрея) и Лелиса Десиса (Эфиопия). Они продемонстрировали результаты 2 часа 6 минут 52 секунды и 2 часа 14 минут 10 секунд соответственно.

Главной цели проекта (выбежать из двух часов) спортсмены не добились. Однако Кипчоге сумел на 2,5 минуты улучшить предыдущий мировой рекорд в марафоне, установленный кенийцем Деннис Киметто в Берлине в 2014 году.

Достижение Кипчоге не будет официально зарегистрировано, так как забег не был частью официальных соревнований.


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