В Венесуэле начались массовые аресты военных 6.05.2017, 13:54

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По данным оппозиции, венесуэльские власти арестовали уже 85 представителей вооруженных сил.

В Венесуэле начались масштабные аресты среди военных. Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на данным лидера местной оппозиции Энрике Каприлеса. По имеющимся данным, задержаны уже 85 представителей вооруженных сил. Президент страны Николас Мадуро целенаправленно пытался укрепить свою власть в рядах вооруженных сил, прибегая в том числе к денежным поощрениям, напоминает DW. Из 32 министров венесуэльского правительства 11 представляют армию и спецслужбы.