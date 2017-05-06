Раскрыт секрет идеального завтрака 6.05.2017, 13:57

Оказалось, что кофе с утра не приносит никакой пользы.

Ученые рассказали об идеальном завтраке. Оказалось, чтобы первый прием пищи за день был полезным и сытным, необходимо есть стоя и из квадратной тарелки, сообщает БелТА.

Американские диетологи считают, что полезный завтрак – это не только правильные продукты, он зависит еще и от того, как человек употребляет пищу. В стоячем положении еда лучше усваивается организмом, а квадратная форма посуды внушает чувство сытости.

Исследователи советуют не отвлекаться во время еды: отложите смартфоны и выключите телевизор.

Также оказалось, что кофе с утра не приносит никакой пользы, стоит отказаться от утреннего употребления этого напитка. Добровольцы, которые принимали участие в эксперименте, рассказали, что еда из квадратных тарелок кажется им вкуснее, а во время приема пищи стоя организм быстро насыщается, тем самым человек избегает переедания.