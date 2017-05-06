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Тосканская компания будет делать вино Dimon

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  • 6.05.2017, 15:08
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Фото: РИА Новости

Итальянская компания ColleMassari планирует выпускать для продажи в России вино Dimon.

Компания уже подала заявку на регистрацию бренда в Роспатент, сообщает агентство «Москва».

По мнению президента Первой патентной компании Анатолия Аронова, вино может выйти на рынок лишь через несколько лет. «Тем не менее вино такой известной винодельческой компании, которая известна такими винами, как ColleMassari и Grattamacco, будет, безусловно, популярно в России. Возможно, вино будет выходить эксклюзивной коллекцией, для подарков, в том числе — и руководству страны», — заявил эксперт.

Совладельцами компании ColleMassari являются брат и сестра Мария Ирис и Клаудио Типа. Им принадлежат два хозяйства в Тоскане.

За свой бренд итальянцы явно должны благодарить российского оппозиционного политика Алексея Навального. В начале весны этого года Фонд борьбы с коррупцией выпустил фильм-расследование «Он вам не Димон». В фильме шла речь о недвижимости премьер-министра России Дмитрия Медведева. В фильме в числе прочего говорилось, что приближенные Медведева имеют виллу и виноградник в Тоскане.


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