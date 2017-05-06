В центре Минска запретят парковку машин 2 6.05.2017, 15:10

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В Минске 7−9 мая на некоторых улицах ограничат парковку автомобилей.

Об этом tut.by сообщила представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.

С 00.00 7 мая до окончания праздничных мероприятий 9 мая будет запрещена парковка транспорта по улице Коммунистической от улицы Красная до улицы Киселева, по улице Киселева от площади Победы до улицы Куйбышева, по улице Красной от проспекта Машерова до улицы Коммунистической, по улице Киселева от площади Победы до улицы Куйбышева, включая придорожные парковки.

С 22.00 8 мая до 23.00 9 мая запрещена парковка транспорта по проспекту Машерова от проспекта Независимости до проспекта Победителей, включая придорожные парковки, на парковке у дома № 41 по проспекту Победителей (рядом с химчисткой «Сияние»), на придорожной парковке по проспекту Машерова между улицей Заславской и проспектом Победителей.

ГАИ Центрального района столицы рекомендует водителям учитывать данную информацию при выборе места для остановки и стоянки и настоятельно просит водителей в случае вынужденной остановки в указанных местах оставлять под лобовым стеклом контактный телефон для связи. Будет работать эвакуатор.