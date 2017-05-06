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«Матч против Финляндии показал, что белорусы способны преподнести сюрприз на ЧМ-2017»

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  • 6.05.2017, 16:41
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Генеральный директор минского «Динамо» прокомментировал первый матч сборной Беларуси на чемпионате мира.

«Матч против сборной Финляндии показал, что белорусы способны преподнести сюрприз на этом мировом форуме вопреки негативным прогнозам, с которыми их отправляли в Париж наши журналисты. Конечно, я с особым вниманием слежу за динамовцами, которые составляют костяк национальной команды.

Могло быть наших ребят в сборной и больше, тот же Андрей Степанов, думаю, своей игрой на протяжении всего сезона заслужил право сыграть на чемпионате мира и мог бы помочь в Париже, но это решение тренерского штаба. В любом случае, «Динамо-Минск» был, есть и остается базовым клубом сборной, поэтому все успехи и неудачи мы будем делить вместе», – сказал Анатолий Курилец hcdinamo.by.

Напомним, в первом матче на чемпионате мира сборная Беларуси уступила команде Финляндии со счетом 2:3, а сегодня сборная Беларуси сыграет с командой Чехии.


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