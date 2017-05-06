Годовщина акции на Болотной: В Москве прошел митинг оппозиции

Годовщина акции на Болотной: В Москве прошел митинг оппозиции1
- 6.05.2017, 16:50
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Российская оппозиция организовала митинг в пятую годовщину акции на Болотной площади.
В Москве в субботу, 6 мая, на проспекте Сахарова прошла акция оппозиции, приуроченная к пятой годовщине протестов на Болотной площади. Начало митинга было назначено на 13:00 по белорусскому времени. Акция согласована с властями, заявленная численность - 10 тысяч человек, пишет «Немецкая волна».
В Москве на акции оппозиции на проспекте Сахарова не так много участников, полиция удалила транспаранты, митинг идет на пустой сцене pic.twitter.com/tmmfN5Oqww— DW (на русском) (@dw_russian) 6 мая 2017 г.
На акцию пришли около трех тысяч человек, заполнена примерно одна двадцатая часть улицы, сообщал журналист с места событий. На митинге было много флагов националистов, люди также пришли с портретами фигурантов «болотного дела». Участники акции требовали освободить политзаключенных, пришли люди в черной одежде с надписью «Коррупция». На акции был также один украинский флаг - с ним пришел оппозиционер Ильдар Дадин.
Полиция убрала со сцены транспарант о Путине
«По распоряжению человека в штатском наряд полиции снял задник со сцены, которая уже фактически смонтирована для митинга, который в час дня открывается на проспекте Сахарова. На заднике было написано «Хватит Путина, хватит мракобесия, хватит войны, хватит вранья», - рассказал один из организаторов акции Александр Рыклин. По его словам, полицейские также убрали транспарант с надписью «Болотное дело - позор России». Рыклин добавил, что митинг должен проходить на пустой сцене, и назвал это «беспрецедентной историей».
Со сцены звучит требование вернуть банеры отобранные полицией#6мая #6may #политзк #болотноедело #Сахарова pic.twitter.com/YYL9uf0QTr— Mob Counter (@MobCounter2015) 6 мая 2017 г.
На акции выступили экс-депутат Геннадий Гудков, а также правозащитники Сергей Шаров-Делоне и Зоя Светова.
Напомним, 6 мая 2012 года акция оппозиции «Марш миллионов» в Москве закончилась столкновениями с полицией. В результате сотни человек были задержаны, позднее несколько десятков стали фигурантами «болотного дела» и получили реальные тюремные сроки.