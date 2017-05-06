На «Милавице» стало плохо сразу трем швеям 4 6.05.2017, 17:00

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Швеи работали с испанской тканью.

27 апреля на предприятии «Милавица» две швеи почувствовали недомогание на рабочем месте. На следующий день плохо стало еще одной работнице. Ткань, с которой работали швеи, взяли на экспертизу. Предполагают, что у сотрудниц могла просто проявиться аллергия в сезон весеннего обострения.

– На сегодняшний день работницы нормально себя чувствуют, как собственно уже несколько дней, – сообщили citydog.by на предприятии. – У нас провели анализы МЧС и санстанция, и нам сказали, что нет никакого опасного вещества. Те анализы, что мы сделали, не дали никаких поводов, чтобы говорить о чем-то.

Как стало известно, швеи работали с испанской тканью, к которой прилагаются сертификаты качества. На время проведения экспертиз работа с тканями была приостановлена, в продажу комплекты из нее еще не поступали.