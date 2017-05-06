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Жадный кот стал звездой Сети

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  • 6.05.2017, 17:10
  • 6,393

Видеоролик с котами, которые не могут поделить еду, набрал более 17 миллионов просмотров.

В «Фейсбук» стремительно набирает популярности ролик, в котором для двух котов поставили одну тарелку с фаршем. Видео, которое размещено в группе Never Seen Videos, за короткое время собрало более 17 миллионов просмотров, пишет segodnya.ua.

Наглый белый кот решил, что в еде не может быть слова «мы». Он резво отодвинул лапой морду собрата от миски и принялся быстро поглощать лакомство. В свою очередь, кот с рыжими пятнами, похоже, смирился с тем, что останется голодным – уж лучше с пустым желудком, чем без глаза.


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