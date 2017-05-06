Плохая неделя для Путина 3 Сергей Фурса, «Новое время»

6.05.2017, 17:22

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ФОТО: ТАСС

Если в начале недели правителю РФ удалось хотя бы безрезультатно потешить самолюбие, то потом все пошло наперекосяк.

Это была не неделя Владимира Путина. И если в начале ему удалось хотя бы потешить самолюбие без видимого результата, то потом все пошло наперекосяк. Сначала плохие новости принесла среда. В этот день весь мир следил за дебатами Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен. Французы вообще разрывались между этим зрелищем и полуфиналом Лиги Чемпионов, куда впервые за долгое время пробралась местная команда Монако. Неизвестно, болел ли за Монако Путин (в конце концов собственником там является российский олигарх, а значит, возможно все), но за французскую ведьму он болеет давно и всерьез, не жалея для этого слов и денег. Что ж, мадам проиграла дебаты.

И теперь ставки на ее победу в воскресных выборах равны вероятности победы Динамо Киев над мадридским Реалом (если бы те по мановению волшебной палочки попали в полуфинал), на игру которого киевские футболисты смотрят примерно так же, как киевские спекулянты – сериал «Миллиарды». Букмекеры принимают ставки на победу Макрона с коэффициентом 1,12. На другом конце мира, в Венесуэле, один из последних друзей Путина стоит на грани, и протесты выходят на такой уровень, когда диктаторам и просто самодурам пора заказывать чартер на Ростов. Хотя в данном случае Гавана ближе. А к концу недели за дело взялась нефть.

Утро пятницы Брент открывает на уровне $47 за баррель. Что не может радовать страны-бензоколонки. Впрочем, кровавая резня бензопилой проходит на всех сырьевых рынках. Летит в тартарары руда, падает стоимость пшеницы и кукурузы, которые и так пребывали не в лучших кондициях в последнее время. Что послужило спусковым крючком сказать трудно. То ли заседание ФРС, на котором были сказаны стандартные слова, но рынок услышал тон более агрессивным, еще больше уверовав в очередное повышение ставки в июне. То ли Китай, чья статистика немного напугала. Так или иначе, распродажи начались. При этом фондовые рынки развитых стран оказались не тронуты.

Американцы продолжают торговаться вблизи исторических максимумов, не пугаясь ни ставки, ни китайцев, ни планеты Нибиру. Индекс S&P500 откроет пятницу на отметке 2389 пункта, оставаясь в области исторических максимумов. Да и в Европе никто не переживает. Даже когда слушают истерики британских премьер-министров. Евро, несмотря на перспективу роста ставок в США, укрепляется и почти дошло до отметки в 1,1 доллара за евро. Конечно, тут львиная доля заслуги французских избирателей, но есть и материальные вещи, такие как статистика. И она стала радовать даже в странах южной Европы. На которые многие махнули рукой, решив, что их удел – вечная сиеста.

Испуг сырьевых рынков ударил и по настроению инвесторов на развивающихся рынках. Последние недели туда шел стабильный приток средств. Люди продолжали рыскать в поисках доходности. Но четверг серьезно изменил расстановку сил и лишь спустя пару недель мы поймем, насколько серьезен этот тренд. А значит, насколько реальны планы украинского Минфина о размещении существенно ниже 9%. Пока правительство ждет, наблюдая за рынком. Рынок тоже наблюдает. Собственно, поэтому и движений нет никаких, не сильно вверх, не сильно вниз. Из новостей украинского сегмента стоит отметить очередной отказ Аванграда платить купон. Они повторили финт ушами своего единоутробного брата Укрлэндфарминга, который проделал это совсем недавно. Впрочем, от компаний из этой группы не ждут ничего другого. Все золотые яйца давно снесены, и куры либо ушли, либо объявили забастовку. Радует, по крайней мере, что теперь компании этой группы не занимают верхние строчки в числе получателей возврата НДС.

А на локальном фронте все уехали сажать картошку и есть шашлык. Или на Мальдивы, если не повезло иметь дачу под Киевом. Парламент отдыхает, все прочие готовятся к Евровидению. Работают только украинские суды, решением одного из которых бюджет пополнится на $1,4 млрд. А резервы на $1,1 млрд. Что не может не радовать НБУ и Минфин. Учитывая, что эти деньги давно лежали в государственном банке, то де-факто мы можем говорить лишь об эффекте снижения государственного долга. Мелочь, но приятно. На очереди репрофайлинг долгов Минфина перед Национальным Банком, который должен облегчить жизнь правительству и улучшить карму регулятору.

На локальном рынке не происходит совершенно ничего. Впрочем, это характерно для каждого мая. Равно как и продолжающееся усиление гривны, которое как зеркало отражает соответствующие тенденции прошлого года. Удобная украинская сезонность. Впрочем, посевная подходит к концу, так что и тренд на укрепление гривны не вечен. И если на межбанке НБУ продолжает проводить масштабные аукционы, выкупая за раз больше $60 млн., то на черном рынке курс уперся в пол в районе 26,2 гривен за доллар. Украинский рынок акций за последнюю неделю немного воспрял духом. Индекс УБ закрылся в четверг на отметке в 1026 пунктов. Видимо, мало кто из украинских спекулянтов теперь может позволить себе сбежать на Мальдивы, а значит, приходится торговать в перерывах между посадкой картошки.

Сергей Фурса, «Новое время»