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Легендарный Игорь Ворошкевич и «Крама» сыграли с Сергеем Вороновым

  • 6.05.2017, 17:51
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Фото: Tatyana Mienskaja

Мероприятие стало сплошной импровизацией и прошло без репетиций.

Легендарная белорусская группа «Крама» сыграла совместный концерт с российским гитаристом, участником групп «Группа Стаса Намина», «Лига блюза», CrossroadZ, «Неприкасаемые» и других Сергеем Вороновым.

Концерт прошел 5 мая в минском Doodah King Bar, передает «Еврорадио».

Фото: Tatyana Mienskaja

«Крама» дружит с Сергеем Вороновым с 1994 года, когда тот «жюрил» белорусских музыкантов на московском фестивале «Поколение-94». Тогда «Крама» заняла первое место, а гитарист группы Сергей Труханович был признан лучшим гитаристом фестиваля.


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