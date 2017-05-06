Инспектор таможни рассказал правду о своей работе 7 6.05.2017, 17:35

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Фото: onliner.by

Сотрудник таможни о закупах, лимитах и принципах.

Андрей уже несколько лет работает инспектором в одном из белорусских пунктов таможенного оформления. Имя onliner.by изменил, потому что официальное разрешение на такое интервью он получит едва ли. Пункт этот вы хорошо знаете — расположен он на белорусско-польской границе. Сегодня Андрей расскажет о перевесах, очередях и профессиональном азарте.

Таможенники работают в две смены по 12 часов.

— Текучка большая, работа, особенно если она у молодого парня первая, не всем по душе: день, выходной, ночь, отсыпной. На работу привозит служебный автобус — заранее, за час-два. На своей машине приезжать проблемно, нужно много согласований. Перед началом работы проходим инструктаж, выслушиваем оперативную установку — и вперед. Ночью положен получасовой перерыв на перекус, днем перерыва два.

Фото: onliner.by

— Вам когда больше нравится работать: днем или ночью?

— Всем нам больше всего нравится работать, когда в Польше государственные праздники (закрыты все магазины, поэтому никто не едет. — Прим.). В среду у них День конституции — значит, днем никого не будет, а ночью поедут.

— Пока стоишь в очереди, есть много времени порассуждать, кто виноват и медленно работает: белорусские службы или польские. Вы как считаете?

— В очередях виноваты сами люди. Все хотят поехать одновременно в выходные или праздничные дни — физически невозможно обойтись без очередей. Что касается скорости… Вы сами видите, как и кто с какой скоростью работает. Думаю, к таможенникам претензий быть не должно.

В очереди людей тоже спрашиваем: сколько вас там на Польше осталось? Так вот они сами говорят, что наш участок пролетают, как пробка из бутылки.

— С другой стороны, стоят, потому что это на нашей половине все утыкается. Разве нет?

— Да, есть и такое мнение…

Фото: onliner.by

— В какое время вы рекомендуете пересекать границу?

— В любой будний день до обеда пятницы. Уже часам к шести вечера перед выходными будет очередь на выезд. Одни на закупы, другие по бизнесу, кто-то к родственникам. Очередь простоит до утра субботы.

И это еще в лучшем случае. Когда последний раз наблюдались курсовые колебания и народ решил закупиться в Польше, то очередь стояла до понедельника. А до введения санкций между ЕС и Россией очередь из грузовиков длиной в 20 километров не считалась критичной.

— Пересменка — это миф или на самом деле можно попасть на часовую паузу в работе пункта?

— У нас пересменка проводится за 5 минут. При этом если уйдешь до того, как придет сменщик, то премии лишат обоих. Может быть, у польских пограничников такой режим. Мы с ними не пересекаемся.

— На дворе неуверенное время. Даже официальная статистика признает падение реальных доходов. Вы чувствуете кризис по объемам своей работы?

— Не знаю, у кого там кризис, но людей стало больше. 1 сентября сняли ограничения на вывоз автомобильного топлива из Беларуси — количество машин выросло примерно в полтора раза.

— Каковы самые частые нарушения?

— По легковой линии — перевесы. Границу в основном пересекают чаще раза в квартал, поэтому речь идет о лимите в 20 килограммов (50 килограммов можно перевозить в личных целях раз в три месяца). Самый распространенный сценарий, заканчивающийся протоколом, — это когда поехали семьей в магазин, закупились по плану, а уже на выходе увидели порошок на акции и закинули в багажник. Так появились лишние килограммы на весах.

— Но люди об этом не догадались и поехали на «зеленый» канал…

— Знали или не знали, это нарушение части 1 статьи 14.5 КоАП. Начинаем административный процесс, составляем протокол. Люди сами выбирают, что забрать с собой на 20 килограммов, остальное — на склад. Подготовка документов по такому делу — от весов до протокола — занимает 4—5 часов. Очень много бумаг: опись товара, акты, докладные, копии. Дело будет рассматривать суд, чтобы решить, отдавать товар или нет и как штрафовать.

— Простите за наивный вопрос. А нельзя выбросить «лишнее»? Тем более если речь идет о перевесе в 1—2 килограмма.

— Нельзя. Когда вы попадаете на дополнительный контроль в «зеленом» коридоре, то уже ничего не можете делать с товаром. Может ли инспектор «закрыть глаза»? Между нами, такой инспектор — не инспектор. Подозреваю, что в часы большого наплыва людей многие не обращают внимания на небольшой перевес. Или предлагают растаможить на месте, если это что-то габаритное.

Если вы не знаете, в какой коридор становиться, подойдите до прохождения паспортного контроля к инспектору и спросите — вам все объяснят. А если боитесь, то, конечно, езжайте через «красный». Хуже не будет.

Многие люди до сих пор не понимают, что 20 килограммов и €300 — это одновременно обязательные условия, а не на выбор.

— А что нарушают чаще — денежный объем или весовой?

— Честно говорю: считать в багажнике покупки на €300 тяжело, особенно продукты без чеков.

Фото: onliner.by

— Товар, купленный на акции, например, вдвое дешевле, не вызовет подозрений? Или вы будете руководствоваться своими данными о ценах?

— Если есть чек, то это, конечно, документ, подтверждающий легальность приобретения товара. Это учитывается без проблем. Если чека нет, ищем цену в интернете. Ну и в базе есть вся информация: ввозили ли вы раньше, например, телевизор. Если было дело, то платите.

— Сколько?

— Понятия не имею. Я платежами не занимаюсь. Всем говорю, что будет не более 40% от стоимости. В целом чаще по карману бьет таможенный сбор в €50 — это часть так называемого совокупного платежа, в который также входят НДС и ставка по коду ТН ВЭД (собственно таможенный платеж). Раньше сбор составлял €5, а потом условия ужесточили и уравняли физических лиц с юридическими. В итоге растаможка может быть €20, а таможенный сбор — €50.

— Как в целом вы «выдергиваете» машины для подробного осмотра? Точнее, как не привлекать внимание?

— У нас есть ряд рекомендаций и руководств. Это документы для служебного пользования.

Есть люди, которые ездят каждый день. Мы же почти всех в лицо узнаем. Многие на слуху: этот был вчера где-то замечен, а вон тот полгода назад вез 40 планшетов.

Бо́льшую часть людей и машин я знаю. Знаю, где и куда можно заглянуть. Иногда бывает весело почитать переписку контрабандистов в мессенджерах: они общаются в группах, делятся наблюдениями, где и какие инспекторы работают. Потому что инспекторы есть «желательные» и «злые». Я считаюсь «злым» инспектором. Но каждый делает свою работу. Их работа — провезти, моя — поймать.

— Правда ли, что на границе минчан не любят?

— А что их любить или не любить? Все одинаковые. Просто было время (при колебании курсов), когда 7-й и 5-й регионы массово поехали на закупы. Так у некоторых сотрудников появился повод для раздражения. Фактически это была дополнительная, внеплановая нагрузка.

— Как можно нечаянно разозлить таможенника?

— Приехать ночью и посигналить — сразу отправитесь в увеселительное путешествие на рентген. Да и вообще, сигналить некультурно: инспектор и так все видит.

— На каких основаниях можно влезть на осмотр без очереди?

— Очередь — это чаще всего дело граждан. Иногда к нам подходят, если в машине маленький ребенок или инвалид. Юридических оснований нет, это вопрос человеческого отношения. Часто идем навстречу. Юридически без очереди оформляются дипломаты, диппочта и умершие. По грузовой линии без очереди проходят скоропортящиеся товары.

— Что вам нравится в вашей работе? Ведь большинство пересекающих границу, будем откровенны, предпочло бы вас не видеть.

— Новичкам тяжело. А мне уже нравится, несмотря на график и проблемы. Мне нравится процесс. Когда на легковой машине едут люди, ты общаешься, находишь что-то. Это своего рода «кошки-мышки».

Фото: onliner.by

— От результата «игры» зависит ваша зарплата?

— Да. С нового года ввели дифференцированный подход: если находишь много — дают большую премию, если мало — могут дать меньше. Хотя в основном штрафы собираются с грузовых машин: там больше контрабанды. Зарплата получается от 750 до 900 рублей.

— Вы сами за границу ездите? Проходите осмотр с улыбкой?

— Сами ездим как обычные люди, даже хуже. Во-первых, надо уведомлять о выезде начальство. Во-вторых, самыми страшными контрабандистами часто являются бывшие работники таможни. Поэтому проверяют всех, и ответственность за проверку большая.