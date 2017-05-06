На заморских территориях Франции стартовал второй тур президентских выборов 1 6.05.2017, 18:07

Голосование на французских островах Сен-Пьер и Микелон проходит раньше из-за большой разницы часовых поясов.

На французских островах Сен-Пьер и Микелон стартовало голосование в рамках второго тура президентских выборов во Франции. Об этом сообщает издание Le Figaro (перевод – gordonua.com).

Голосование на этих территориях проходит раньше из-за большой разницы часовых поясов. Как сообщало издание ранее, на этих территориях для участия в выборах зарегистрировано около пяти тысяч человек.

23 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Независимый кандидат Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заручилась поддержкой 21,3% избирателей.

Макрон и Ле Пен прошли во второй тур выборов президента, который пройдет 7 мая.

3 мая прошли теледебаты с участие Макрона и Ле Пен. Согласно данным социологической службы Elabe, 63% телезрителей отдали предпочтение Макрону, Ле Пен получила 34% голосов.