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На заморских территориях Франции стартовал второй тур президентских выборов

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  • 6.05.2017, 18:07

Голосование на французских островах Сен-Пьер и Микелон проходит раньше из-за большой разницы часовых поясов.

На французских островах Сен-Пьер и Микелон стартовало голосование в рамках второго тура президентских выборов во Франции. Об этом сообщает издание Le Figaro (перевод – gordonua.com).

Голосование на этих территориях проходит раньше из-за большой разницы часовых поясов. Как сообщало издание ранее, на этих территориях для участия в выборах зарегистрировано около пяти тысяч человек.

23 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Независимый кандидат Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заручилась поддержкой 21,3% избирателей.

Макрон и Ле Пен прошли во второй тур выборов президента, который пройдет 7 мая.

3 мая прошли теледебаты с участие Макрона и Ле Пен. Согласно данным социологической службы Elabe, 63% телезрителей отдали предпочтение Макрону, Ле Пен получила 34% голосов.


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