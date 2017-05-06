В Минске горела квартира: один человек погиб, 10 эвакуировано 6.05.2017, 18:16

Фото: МЧС

Сообщение о пожаре на улице Городецкой поступило в 15.53.

Прибывшие по вызову спасатели установили, что горит однокомнатная квартира на 8-м этаже столичной многоэтажки. Из подъезда были эвакуированы 10 жильцов, в том числе четверо детей.

Как рассказал tut.by официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко, когда пожар был потушен, в квартире обнаружили обгоревший труп.

Фото: МЧС

Личность погибшего и причины пожара устанавливаются.