закрыть
6 мая 2017, суббота, 19:53
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Минске горела квартира: один человек погиб, 10 эвакуировано

  • 6.05.2017, 18:16
Фото: МЧС

Сообщение о пожаре на улице Городецкой поступило в 15.53.

Прибывшие по вызову спасатели установили, что горит однокомнатная квартира на 8-м этаже столичной многоэтажки. Из подъезда были эвакуированы 10 жильцов, в том числе четверо детей.

Как рассказал tut.by официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко, когда пожар был потушен, в квартире обнаружили обгоревший труп.

Фото: МЧС

Личность погибшего и причины пожара устанавливаются.


Мнение

Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев