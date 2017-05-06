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В Борисове открылась выставка значков ФК «БАТЭ» в Еврокубках

  • 6.05.2017, 18:28
Фото: ex-press.by

Тысячу значков с символикой борисовского футбольного клуба может увидеть любой болельщик.

В краеведческом центре борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева для любителей футбола открылась выставка значков ФК «БАТЭ» в Еврокубках, пишет ex-press.by.

Более 1000 экземпляров представил из личного архива давний болельщик «желто-синих» Михаил Слепухо.

Футбол сегодня — это не только матчи, футболисты, тренеры и болельщики, это еще и люди, коллекционирующие спортивную атрибутику, программы матчей, вымпелы и значки на футбольную тематику.

Фото: ex-press.by
Фото: ex-press.by
Фото: ex-press.by

«Фалеристика» — именно так называется коллекционирование значков, стала популярна после Олимпиады-80, — открыла выставку сотрудник краеведческого центра Людмила Тиханович. — Видя такой интерес к значкам спортивной тематики, футбольные команды стали выпускать для своих болельщиков значки с символикой. С годами их форма менялась. Сегодня к фалеристике люди проявляют большой интерес. По своей популярности коллекционирование значков уступает разве что лотерее.

Фото: ex-press.by
Фото: ex-press.by

Значки, представленные на выставке, выпущены к еврокубковым, международным товарищеским играм и отражают достижения футбольного клуба «БАТЭ».

Фото: ex-press.by

Увлекаюсь я с 75-го года значками. Являюсь членом минского общества коллекционеров, — поделился своей историей автор выставки Михаил Слепухо. — Моя тема была изначально космос, животные и живопись, а после попался значок нашего завода БАТЭ, купил и, как сказать, пошло-поехало. Сначала один значок, потом команда начала выступать удачно, в Лигу Чемпионов попали. Я ездил в Киев и Минск, когда были ответные матчи. Потом началось: первая звезда — это пять побед, следом 10 побед — две звезды, значки меняются. Мне многие люди с Минска помогают. Кто ездит на выезды, мы меняемся билетами, вымпелами.

Фото: ex-press.by

Сейчас БАТЭ немножко «село» и значков меньше, а когда было это великолепие, выпускали в бешеном количестве — только ходили и искали, люди с разных городов, и неважно, что они болельщики не Борисова. Но я не останавливаюсь, и буду продолжать дальше, — делится впечатлениями Михаил.

Стоимость значков варьируется от 2 до 5 долларов. Большинство значков европейского производства.


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