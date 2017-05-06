Ангела Меркель: Европе необходимо расширить присутствие сил НАТО 6.05.2017, 18:40

Канцлер ФРГ заявила, что НАТО следует не забывать показывать России свою мощь.

В еженедельном подкасте германского правительства канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что Восточной Европе необходимо расширение присутствия сил Североатлантического союза, передает «Радио Свобода».

По мнению канцлера, это позволит продемонстрировать готовность защищать территории стран-членов НАТО в условиях аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины.