Эксперты назвали семь придуманных женщинами популярных изобретений 1 6.05.2017, 19:01

Женщины во все времена делали открытия в науке и технике.

Сигнальные ракеты появились вопреки личному несчастью Марты Костон. Женщина потеряла мужа-изобретателя в молодом возрасте, но решила довести его разработки до выдачи патента, пишет sundaynews.info.

Скромная ткачиха Табита Бэббит создала первый прототип современной циркулярной пилы. Она долго наблюдала за работой мужчин в религиозной общине и сделала вывод, что пила может иметь иную конфигурацию, чем прежде и установила новое устройство на ткацкий станок.

Стекло для фотообъективов тоже дело рук женщины. В 1938 году Кэтрин Блоджетт изобрела способ переноса пленок на поверхность стекла и металлов.

Бетт Грэм проявила смекалку в канцелярском деле и научилась эффективным способом при помощи корректора исправлять неточности на бумаге.

Одним из создателей легендарной игры «Монополия» стала Элизабет Мэги.

Бумажный пакет впервые предложила использовать работница хлопкопрядильной фабрики Маргарет Найт.

Мало кто знает, что стеклоочиститель для автомобилей – идея американки Мэри Андерсон. Она первая придумал решение, позволяющее нажатием одной кнопки очищать от осадков лобовое стекло транспортного средства.