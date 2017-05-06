закрыть
6 мая 2017, суббота, 19:55
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Сто дней Путина без Трампа

  • Виталий Портников, 7days.us
  • 6.05.2017, 19:29

Дональд Трамп – не Барак Обама и может действовать решительно, уверенно и жестко.

Сто дней пребывания Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов стало одним из самых распространенных сюжетов в мировых новостях.

А нас интересует, как прожил сто непростых дней не сам Дональд Трамп, а совершенно другой человек – российский президент Владимир Путин. Человек, который уверял мир, что был уверен в победе Трампа. Человек, который по всеобщему мнению, отдал указания своим спецслужбам вмешаться в американскую предвыборную кампанию – по иронии судьбы, это тоже была важная тема ста дней.

Сто путинских дней при президентстве Трампа неожиданно напоминают, откуда вообще взялась традиция отмечать именно этот временной отрезок. Сто дней – порождение недолгого триумфа Наполеона Бонапарта. Бегство императора с Эльбы началось с успешной реставрации свергнутого союзниками режима – а завершилось Ватерлоо и св. Еленой. Вот откуда пошли сто дней.

У Путина с его наполеоновскими комплексами все было очень похоже. Победа Дональда Трампа отмечалась в Москве как собственный политический успех. Российские пропагандисты даже предлагали согражданам проехаться по Москве с ненавистными доселе флагами Соединенных Штатов.

В Государственной Думе самые одиозные политики – взять хотя бы того же клоуна-неонациста Владимира Жириновского – предлагали пить шампанское «за нашу победу». Успех Дональда Трампа воспринимался как личное поражение ненавистного Путину американского президента Барака Обамы и его вероятной преемницы Хиллари Клинтон.

Хотя, если призадуматься, за что Путину ненавидеть Обаму и Клинтон? Оба начали свое пребывание в Вашингтоне – на посту президента и государственного секретаря соответственно – с бессмысленной и неадекватной (если вспомнить предыдущее нападение России на Грузию) «перезагрузки» – и не вина, а беда Обамы и Клинтон, что Путин воспринял эту «перезагрузку» как вседозволенность. Знаменитая нерешительность Обамы, его неготовность жестко реагировать на вопиющие нарушения международного права, его откровенный снобизм – какая-то Россия, ну что она может сделать США, его непонимание того, как изменились современные войны позволили Путину стать тем, кем он стал. Путин должен был бы молиться на Обаму – и на Клинтон заодно.

А он решил молиться на Трампа. И домолился.

Трамп действительно выражал симпатии к Путину во время своей предвыборной кампании – что стало одним из важных доказательств его политической неопытности. Сотрудники Трампа общались с российскими чиновниками – и мы только со временем узнаем о подлинных масштабах этих контактов. Но почему это должно было стать прочным фундаментом для строительства новых американо-российских отношений?

Симпатии Трампа к Путину и расследование возможных контактов его сотрудников с российскими чиновниками и дипломатами – в особенности после отставки первого президентского советника по национальной безопасности генерала Флинна – сделали любые контакты с Кремлем токсичными для нового главы государства и опасными для его дальнейшей политической карьеры.

Возможно, стороны предпочли бы заморозить уровень отношений на отметке ушедшей администрации – так сказать, до лучших времен – но уверенность Трампа в том, что он не должен походить на «размазню» Обамы и обязан очертить «красные линии», которые не должны быть нарушены в современном мире, буквально опрокинуло отношения Кремля и Белого дома в тартарары!

После обстрела сирийского аэродрома американскими ракетами даже самому далекому от политики наблюдателю стало ясно, что Трамп – действительно не Обама и может действовать пускай и импульсивно, но решительно, уверенно и жестко.

В Москве в буквальном смысле слова пришли в бешенство – этого не могли скрыть ни сам Путин, ни его дипломатический Санчо Панса, неуклюже хамовитый Сергей Лавров. А кавалер российского ордена Дружбы Рекс Тиллерсон, от которого ожидали нормализации отношений России и США и подготовки пресловутой «большой сделки», оказался государственным секретарем, который наиболее жестко разговаривал с кремлевскими хулиганами со времен Рональда Рейгана.

Спустя 100 дней пребывания в должности Дональда Трампа стало ясно, что никакой «большой сделки» не будет, нормализации отношений не будет, не будет даже замораживания контактов на уровне администрации Барака Обамы. А будет конфронтация, для которой есть все основания.

Во-первых, Трампу действительно необходимо «отстроиться» от Путина – иначе продолжающееся расследование контактов его сотрудников с российскими чиновниками и дипломатами рискует стать для американского президента серьезным испытанием. А если это расследование будет доведено до конца в момент обострения отношений Москвы и Вашингтона, то Трамп всегда сможет сказать, что контакты – даже если они и были – политических последствий не имели. И это для него важно.

Во-вторых, Трамп негативно настроен по отношению к союзникам Москвы. Да, у него нет прямой конфронтации с самой Россией, но получается, что ради улучшения отношений с Соединенными Штатами Кремль должен отказаться практически от всех своих союзников.

И об этом говорят не кулуарно, об этом теперь говорят вслух. Во время своего пребывания в российской столице государственный секретарь США Рекс Тиллерсон четко заявил, что Россия должна сделать выбор между сотрудничеством с цивилизованным миром и поддержкой Асада. Яснее некуда.

А на очереди возможное усиление давления Соединенных Штатов на Северную Корею, еще одного традиционного союзника Кремля. Ревизия отношений Соединенных Штатов с Ираном, еще одним важным союзником Кремля. Противостояние происходит буквально повсюду. Трамп подписывает закон, одобряющий присоединение Черногории в НАТО – а Россия продолжает дестабилизацию ситуации в этой стране, пытаясь с помощью своих сторонников и наместников сорвать это присоединение.

Соединенные Штаты поддерживают начало работы македонского парламента и избрание его нового спикера – а Россия говорит об «узурпации власти» и призывает президента страны ввести чрезвычайное положение. И такие примеры будут только множиться. Помните, во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп говорил о необходимости объединить с Москвой усилия в деле борьбы с «Исламским государством»? Но сейчас, спустя сто дней, даже об этом никто уже не упоминает.

Сто дней Трампа в российско-американском сотрудничестве стали доказательством одной простой истины, известной каждому, кто серьезно занимался практической политикой. Для системных договоренностей не достаточно симпатий и эмоций – необходима прочная основа, выстроенная на общих интересах и ценностях. У Соединенных Штатов и путинской России таких общих интересов и ценностей попросту нет.

Виталий Портников, 7days.us


Мнение

Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев