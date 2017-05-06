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Нина Шидловская: Фигурантам «дела патриотов» нужна наша поддержка

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  • 6.05.2017, 19:15

За решеткой по делу «Белого легиона» продолжают оставаться 18 человек.

Об этом председатель Рады Объединения белорусов мира «Бацькаўшчына» Нина Шидловская написала в «Фейсбуке»:

- За последние дни двух парней снова из Володарки в Американку вернули... Ниже – почтовые адреса по состоянию на 5.05.

До многих письма доходят. И им это реальная поддержка. Поэтому - пишем-пишем-пишем-пишем. Наши письма парнем очень нужны!

Абрамов Алексей Анатольевич

220050, Минск, Главпочтамт, а / я 8

Белявский Андрей Валерьевич

220050, Минск, Главпочтамт, а / я 8

Данилов Виктор Константинович

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Дундуков Андрей Вячеславович

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Зимницкий Александр Антонович

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Ковальчук Иван Викторович

220050, Минск, Главпочтамт, а / я 8

Комлик-Яматин Андрей Игоревич

220050, Минск, Главпочтамт, а / я 8

Кунцевич Сергей Владимирович

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Лозовский Мирослав Владимирович

220050, Минск, Главпочтамт, а / я 8

Мороз Виктор Геннадьевич

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Михальков Николай Николаевич

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Новик Дмитрий Николаевич

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Полторжицкий Евгений Константинович

220050, Минск, Главпочтамт, а / я 8

Пашкевич Тимур Витальевич

220050, Минск, Главпочтамт, а / я 8

Румянцев Владимир Сергеевич

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Стрибульский Сергей Сергеевич

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Евдахо Александр Анатольевич

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Федоров Владимир Валерьевич

220050, Минск, Главпочтамт, а / я 8


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