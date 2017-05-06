Нина Шидловская: Фигурантам «дела патриотов» нужна наша поддержка

Нина Шидловская: Фигурантам «дела патриотов» нужна наша поддержка3
- 6.05.2017, 19:15
За решеткой по делу «Белого легиона» продолжают оставаться 18 человек.
Об этом председатель Рады Объединения белорусов мира «Бацькаўшчына» Нина Шидловская написала в «Фейсбуке»:
- За последние дни двух парней снова из Володарки в Американку вернули... Ниже – почтовые адреса по состоянию на 5.05.
До многих письма доходят. И им это реальная поддержка. Поэтому - пишем-пишем-пишем-пишем. Наши письма парнем очень нужны!
Абрамов Алексей Анатольевич
220050, Минск, Главпочтамт, а / я 8
Белявский Андрей Валерьевич
220050, Минск, Главпочтамт, а / я 8
Данилов Виктор Константинович
220030, Минск, ул. Володарского, 2
Дундуков Андрей Вячеславович
220030, Минск, ул. Володарского, 2
Зимницкий Александр Антонович
220030, Минск, ул. Володарского, 2
Ковальчук Иван Викторович
220050, Минск, Главпочтамт, а / я 8
Комлик-Яматин Андрей Игоревич
220050, Минск, Главпочтамт, а / я 8
Кунцевич Сергей Владимирович
220030, Минск, ул. Володарского, 2
Лозовский Мирослав Владимирович
220050, Минск, Главпочтамт, а / я 8
Мороз Виктор Геннадьевич
220030, Минск, ул. Володарского, 2
Михальков Николай Николаевич
220030, Минск, ул. Володарского, 2
Новик Дмитрий Николаевич
220030, Минск, ул. Володарского, 2
Полторжицкий Евгений Константинович
220050, Минск, Главпочтамт, а / я 8
Пашкевич Тимур Витальевич
220050, Минск, Главпочтамт, а / я 8
Румянцев Владимир Сергеевич
220030, Минск, ул. Володарского, 2
Стрибульский Сергей Сергеевич
220030, Минск, ул. Володарского, 2
Евдахо Александр Анатольевич
220030, Минск, ул. Володарского, 2
Федоров Владимир Валерьевич
220050, Минск, Главпочтамт, а / я 8