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Видеофакт: Вторая репетиция выступления Naviband на «Евровидении»

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  • 6.05.2017, 19:54
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Вторую репетицию белорусские музыканты Артем и Ксения провели в конкурсных костюмах.

На международном конкурсе песни "Евровидение-2017" в Киеве состоялись вторая индивидуальная репетиция и большая пресс-конференция официального представителя Беларуси - группы NaviBand, сообщает БелТА.

У белорусского конкурсанта было 20 минут на последнюю индивидуальную репетицию перед генеральным прогоном, во время которого будет голосовать профессиональное жюри. На этот раз Артем и Ксения появились на сцене в концертных костюмах.

После репетиции белорусская команда посмотрела предложенный режиссерами телевизионный вариант выступления группы NaviBand. После группа NaviBand и их творческая команда, поучаствовала в большой пресс-конференции. На нее каждой стране-участнице также было отведено 20 минут.

Сегодня же группа NaviBand участвует в съемках второй части визиток, которую организаторы международного конкурса доснимают для каждой страны-участницы. Как сообщалось, в этом году съемки визитки проходят в два этапа: часть визитки снимали телекомпании каждой из 42 стран-участниц у себя дома, часть организаторы доснимают в эти дни в Киеве. Главная тема визиток - искренние эмоции артистов, которые и будут в центре внимания.

Завтра, 7 мая, в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве состоится официальное открытие евронедели, в котором примет участие и официальная делегация Беларуси. Красная дорожка конкурса расположится в этот же день на площади Конституции и аллее около Мариинского дворца.

Группа NaviBand с композицией "Гісторыя майго жыцця" выступит 11 мая во втором полуфинале под номером 14.


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