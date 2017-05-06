Россельхознадзор продолжит инспекции на следующей неделе 6.05.2017, 20:03

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Ведомство не успело завершить вторую инспекцию белорусских предприятий на этой неделе.

Специалисты российской службы продолжат работу 10-12 мая, сообщил сегодня БелТА замминистра сельского хозяйства и продовольствия Александр Субботин, в этот раз также проводились комплексные инспекции.

Всего планировалось проверить 13 предприятий. Инспекторы посетили только 8. Они работали с 1 мая в Минской и Могилевской областях. Россельхознадзор проводит инспекцию предприятий в рамках белорусско-российских договоренностей начала апреля.

Во время первом инспекции было проверено 18 предприятий, включая сырьевую зону. По ее итогам уже открыты поставки с «Бабушкиной крынки» и «Велес-мита». Итога инспекции пока обсуждаются сторонами.

— Все проверяли - и рыбные предприятия, и молочку, и мясо. И проверяли полностью - сырьевую зону, фермы, лаборатории, районные ветеринарные станции и сами предприятия. Весь комплекс от и до, — сказал Субботин.