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ЧМ-2017: Чехия - Беларусь - 6:1

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  • 6.05.2017, 20:09
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Фото: Reuters

Сборная Беларуси по хоккею крупно уступила команде Чехии на чемпионате мира в Париже — 1:6 (0:2, 1:1, 0:3).

Первый период прошел с колоссальным преимуществом сборной Чехии, которые нанесли в 16 раз больше бросков по воротам. Количество переросло в качество в виде голов Петра Враны и Радко Гудаса, пишет tut.by.

В начале второй двадцатиминутки Александр Павлович сократил отставание в счете, но эта шайба не позволила белорусам переломить ход игры.

На 36-й минуте Роман Червенка забросил третью шайбу, а в последнем периоде наши ворота поразили Радим Шимек, Якуб Ворачек и Михал Кемпни, причем последний огорчил уже заменившего Лаланда Михаила Карнаухова.

Фото: Reuters

Отметим, что по броскам белорусы проиграли со счетом 7:45.

Беларусь: Лаланд (Карнаухов); Коробов — Лисовец, А. Костицын — Ковыршин — С. Костицын; Хенкель — Шинкевич, Павлович (А) — Стась (К) — Лингле; Граборенко — Евенко, Демков — Кулаков — Дрозд; Когалев — Шарангович — Стефанович; Денисов (А), Волков.

Чехия: Францоуз; Гудас — Шимек, Коварж — Радел — Ворачек; Кемпны — Рутта, Червенка — Плеканец — Пастрняк; Ержабек — Крейчик, Бирнер — Врана — Ржепик; Гика — Ганзл — Зогорна; Кундратек, Горак.

В понедельник белорусы сыграют со сборной Канады.


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