В полку убыло Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

6.05.2017, 20:23

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Антон Орехъ

Власти не любят, когда мы что-то делам сами, без их разрешения и лезут везде со своими дурацкими указаниями.

Один слушатель прислал нам в эфир хорошую смс-ку: наша власть даже таблицу умножения сможет испоганить. С Бессмертным полком происходит то же самое. Причем здесь наша власть, если Бессмертный полк отменяют в Таджикистане и Узбекистане? А при том, что как только это замечательное, человеческое начинание захватили бюрократы и государство, оно тут же превратилось в предмет спекуляций, пропаганды и торга – теперь и на международном уровне. Востоковеды скажут вам об этом лучше, но как я понимаю, вся эта эквилибристика частично связана с желанием среднеазиатских диктаторов показать России фигу, встать в позу и чего-то для себя выторговать. А частично они там еще и с местными исламистами заигрывают — но это уже их дела. Собственно, отмечать или не отмечать, ходить с портретами или не ходить – это тоже их дело. Хотят — ходят с портретами, хотят — в мечети помолятся. У всех свои традиции, мы же сами всегда говорим, что не надо лезть в наши дела и не надо нас учить жить – особенно когда про религию и духовность речь заходит.

Однако, как не относись к демонстративным таджикским эскападам, ситуацию все равно спровоцировали мы. В тот момент, когда акция Бессмертный полк перестала быть народной, а стала государственной. Я напомню, что придумали ее в Томске наши коллеги из телекомпании ТВ-2. ТВ-2 впоследствии разгромили и никто сегодня не будет поблагодарить их с высокой трибуны за прекрасную мысль. На смену самодельным портретам и плакатам приходит фабричная продукция, город обклеивают рекламой шествия, уже пошли разнарядки, а по прошлым годам мы помним, что и портреты стали после марша выбрасывать на помойку. У бюрократии нет сердца и души, у нее только цифры и показуха. Что у российской, что у таджикской – без разницы. Но вот сейчас появились сведения, что в Таджикистане этим решением своих начальников не все довольны, что есть люди, которые все равно выйдут с портретами своих дедов 9 Мая. И вот этих людей я уважаю. Потому что легко быть в толпе, легко идти, когда все идут, легко делать, когда это не запрещено. А если человек готов делать что-то, подвергая себя опасности, готов идти наперекор распоряжениям властей, потому что считает, что поступит таким образом правильно и по совести – то он молодец.

А наше начальство считает, что если не дать команду праздновать День Победы, то народ не соберется. Им нужны толпы идущих в кадре по Тверской, и они боятся, что столько не придет, и красивой картинки не получится. Но в самые первые годы Бессмертного полка люди выходили тысячами, без приказов и рекламы. Сами находили старые фотографии, сами делали портреты, сами собирались в разных городах. А власти не любят, когда мы что-то делам сами, без их разрешения. И лезут везде со своими дурацкими указаниями. Поэтому все живое, к чему они прикасаются, становится бездушным и мертвым. Вот о чем мы должны переживать. А таджики – сами разберутся.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»