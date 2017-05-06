Как работает визовый центр, у которого милиционер украл $270 тысяч 5 6.05.2017, 20:37

Фото: euroradio.fm

Журналисты попытались открыть визу через ООО «Самвик», деньги которого в начале января украл оперативник из ГУБОПиК.

Визовый центр, деньги которого в начале января украл оперативник из управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОПиК), снова работает. Турфирма находится по старому адресу: ул. Комсомольская, 18, офис 210 и готова принять ваши документы, чтобы за один день(!) открыть вам многократный «Шенген», передает «Еврорадио».

Со времени, когда милиция и государственные СМИ представили сотрудников центра беспринципными преступниками, как говорится, не прошло и полгода. В декабре силовики «взяли» турфирму и заявили, что она три года подделывала документы, необходимые для получения шенгенских виз. Этим якобы пользовались, в том числе, и нелегальные мигранты.

Вот как про милицейскую операцию рассказывает телеканал ОНТ:

«На этих кадрах оперативники вскрывают офис турфирмы практически в центре столицы. Тут же с поличным задержаны директор и работники центра. В офисе оперативники нашли сотни штампов юридических лиц, банков и частных организаций, а также станок для изготовления таких печатей. Кроме того, изъято около тысячи готовых пакетов документов, в том числе паспорта белорусов, украинцев, трудовые книжки, а также свыше 300 тысяч долларов».

Правда, дверь настоящего визового центра абсолютно не похожа на ту, которую взламывают милиционеры. На них видно цифру 73, а номер офиса турфирмы — 210. Внутри журналиста встречает приятная девушка — заместитель директора. По ее словам, обыск и задержания проходили не в офисе, а на квартире руководителя визового центра.

«Алексей до сих пор находится за решеткой», — с грустью рассказывает она. Но рассказывает об уголовном деле неохотно, так как запрещает адвокат задержанного. Добавляет только: «Ни к какой нелегальной миграции наш центр отношения не имеет, это глупость».

Вся фирма — это один небольшую комнату, в которой стоит один стол и работает один человек. Ни сейфа, ни другого места, где можно было бы хранить $300 тысяч, здесь нет. Но заместитель директора подтверждает: деньги действительно изъяты.

Через несколько дней после «операции» милиционеры назвали конкретную цифру: 269150 долларов. В апреле выяснилось, что один из оперативников украл деньги из сейфа в здании ГУБОПиК и сбежал с ними в Румынию.

Коллега нечестного милиционера сейчас ищет новую работу.

Журналист спрашивает, как визовый центр работает без руководителя.

«Сейчас у нас новое юрлицо», — объясняет заместитель директора. Посольства продолжают сотрудничество с фирмой даже после того, как туда пришли силовики. Можно сделать польский «шенген», можно «литовский» — куда подавать документы, выбирает клиент.

От визового центра до управления по борьбе с организованной преступностью, сотрудники которого сначала изъяли, а затем украли деньги, — 250 метров. Директор центра за решеткой, против него заведено уголовное дело. Но фирма продолжает работать.

Скриншот: vizacenter.by

Это все выглядит очень странно. О том, как созрела идея преступления, нам пока что остается только догадываться. Милиционеры ходили рядом с визовым центром каждый день. Один из них получил визу (может быть, в этом же центре?) и другое гражданство (среди услуг визового центра есть «Получение вида на жительство в Европе»). А после укрылся в стране, которая своих граждан не выдает.

«Вы же понимаете: там [в ГУБОПиК. —Прим.] работают люди, которые каждый день имеют дело с бизнесменами и их схемами. Они видят, что работает — а что нет, где можно спрятаться», — рассказывает свою версию заместитель директора визового центра.

Если руководитель визового центра окажется невиновным, силовикам придется возвращать ему изъятые $269150. А деньги эти сейчас находятся в Румынии, в неизвестного милиционера, который украл их и исчез.