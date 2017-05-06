Активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков отстоял в суде право водить машину 2 6.05.2017, 20:48

Леонид Кулаков

Минский суд отклонил требование судебных исполнителей по ограничению Леонида Кулакова в праве вождения.

Как рассказал активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков сайту «Белорусского документационного центра»:

«К моему удивлению суд Первомайского района города Минска отклонил заявленные судебными исполнителями требования по ограничению меня в праве вождения. Честно признаюсь, такое решение стало для меня приятной неожиданностью. Хорошего я уже давно не жду от наших судов: «сутки» ареста, огромные штрафы, конфискация имущества — обычные будни белорусских гражданских активистов. Наши суды практически всегда выносят приговоры не в пользу активистов. Я уже приготовился расстаться со своей машиной. Неделю назад меня уволили с работы, автомобиль уже более года находится под арестом из-за неоплаченных штрафов, у меня он «на ответственном хранении». Если бы меня лишили прав, судебным исполнителям больше бы ничего не мешало конфисковать у меня машину и продать.

До конца этого месяца у меня есть время на погашение долгов по штрафам. Я «должен» государству в общей сложности 1470 рублей. Пробую устроиться на работу, но меня даже контролером общественного транспорта не взяли, говорят, что не берут лиц, которые привлекались к административной ответственности.

Про привычную для меня работу в такси думать пока и не приходится — кому нужен водитель, которого могут в любой момент остановить сотрудники ГАИ и изъять автомобиль, т.к. он арестован?

Но, в любом случае, я очень рад такому решению суда».

В определении суда говорится:

«4 мая 2017 года суд Первомайского района г. Минска в составе председательствующего Дреко О.М, при секретаре Бразовской В.А, рассмотрел в открытом судебном заседании в помещении суда представление судебного исполнителя о принятии мер обеспечения исполнения, суд

Установил:

В производстве ОПИ Первомайского района г. Минска находится исполнительное производство о взыскании с Кулакова Леонида Михайловича штрафа в доход государства в размере 420 рублей.

В представлении суду судебный исполнитель просил принять меры обеспечения исполнения в виде ограничения Кулакову Л.М. права управления механическими транспортными средствами.

Судебный исполнитель в судебном заседании заявленные требования не поддержал, указав о частичной оплате должником суммы штрафа.

Должник в судебном заседании заявленные судебным исполнителем требования не признал...

Как усматривается из материалов дела, исполнительное производство возбуждено 07.12.2016. Исполнительный документ исполнен частично.

Вместе с тем в судебном заседании судебный исполнитель просил не принимать обеспечительных мер к личности должника, поскольку в настоящее время отсутствует факт уклонения должника от исполнения исполнительного документа.

При таких обстоятельствах в условиях настоящего дела оснований для принятия мер обеспечения исполнительных действий не усматривается, заявленные требования надлежит отклонить…»

Как видно из документа, основанием для принятия подобного решения стало не благородство судьи, решившего не оставлять должника без единственного источника дохода, а отказ самого судебного исполнителя, так как Леонид Кулаков не уклоняется от оплаты штрафов. Напомним, что активист «Европейской Беларуси» является одним из лидеров по количеству штрафов, полученных за гражданскую активность.