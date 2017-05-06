Наложен запрет на сообщения об утечках в штабе Макрона 6.05.2017, 21:02

Эммануэль Макрона

Во Франции наступили «дни тишины» перед выборами, когда агитировать или освещать кампании запрещено.

Но о похищенных хакерами документах штаба Макрона все равно продолжают говорить, передает русская служба BBC.

Тем временем избирательная комиссия Франции предупредила, что распространение украденной хакерами в штабе Эммануэля Макрона информации может быть уголовно наказуемым преступлением.

Политикам и СМИ запрещено рассказывать об утечках или комментировать их содержание.

Запрет на распространение этих материалов - часть общего запрета на предвыборную агитации в «дни тишины», который будет действовать до завершения голосования.

По закону все кампании и любое освещение выборов останавливаются с наступлением субботы.

Что означает этот запрет?

Днем ранее похищенные документы появились на сайте-файлообменнике. По словам штаба Макрона, эти файлы были похищены несколько недель назад после хакерской атаки на личные и рабочие почтовые ящики функционеров партии.

У штаба едва хватило времени, чтобы заклеймить эту акцию перед тем, как в полночь закончилось время, отведенное на предвыборную агитацию.

Теперь у кандидатов и СМИ нет возможности обсуждать этот вопрос до тех пор, пока в воскресенье вечером не закроются избирательные участки. Это означает и то, что до тех пор у Макрона не будет возможности сделать новые заявления по поводу хакерского нападения.

Снова говорить об утечках и выборах станет можно только после 20:00 по местному времени в воскресенье, когда закроются избирательные участки.

Можно ли остановить распространение украденных материалов?

Комиссия по выборам предупредила об уголовной ответственности за распространение украденных хакерами данных. Однако аналитики считают, что уследить за соблюдением запрета просто невозможно.

Некоторые французские издания - среди них Liberacion и Le Monde - и после наступления запрета освещают утечку данных с помощью интервью с журналистами, занимающимися такими случаями.

Хэштег #MacronLeaks появился в «Твиттере» в пятницу и распространился по сети так быстро, что, возможно, в этом участвовали боты. Хэштег остается одним из самых популярных в мировом «Твиттере» и 6 мая.

Что именно было выложено в сеть?

Как заявили в партии Макрона «Вперед», в ходе «массированного и скоординированного» взлома ее серверов было похищено около 9 гигабайт переписки членов партии и участников предвыборной кампании Макрона, а также некоторые финансовые документы.

Представители Макрона подчеркивают, что в документах отражена исключительно законная предвыборная деятельность. При этом они не сомневаются, что атака и последующая публикация похищенных документов были приурочены к президентским выборам.

В свою очередь избирком Франции предупредил, что публикация и распространение похищенной информации могут быть расценены как уголовное преступление.

Кто может стоять за нападением?

Этот вопрос остается пока открытым. В штабе Макрона не стали возлагать вину на какую-то конкретную партию, но подчеркнули, что нападение явно было направлено против них, и целью его был подрыв французской демократии.

Сторонники Макрона не преминули сравнить это нападение со взломом серверов Демократической партии в ходе прошлогодних президентских выборов в США. Ответственность за тот инцидент возложили на российских хакеров.

Сайт Wikileaks, опубликовавший тогда похищенную переписку, на этот раз выложил в «Твиттере» адрес сайта, где были размещены новые французские документы, но подчеркнул, что не имеет к этому никакого отношения.

Макрон уже не в первый раз становится мишенью для нападений

Команда Макрона в прошлом уже подвергалась кибератакам, и тогда ответственность возлагалась на российских хакеров.

В штабе Макрона полагают, что таким образом Кремль хочет оказать поддержку Марин ле Пен, которая занимает пророссийскую позицию во внешней политике.

Как долго велась атака на серверы штаба Макрона?

Ранее в штабе Макрона утверждали, что кампания по его очернению в российских государственных СМИ началась сразу же после его регистрации кандидатом в ноябре прошлого года и усилилась в январе, после того как Макрон начал набирать популярность в опросах общественного мнения.

«Давайте внесем ясность в этот вопрос, - рассказал в марте в интервью Sky News Мунир Мажуби, руководивший предвыборной кампанией Макрона в интернете. - Мы обвиняем RT и Sputnik News в том, что это главные источники фальшивой информации о нашем кандидате».

«Одновременно с этим наши серверы являются объектами хакерских атак. Мы были объектами нескольких кибератак, но мы смогли все их остановить», - добавил он.

По словам Мажуби, сотрудникам штаба пришлось пройти специальную подготовку по защите от кибератак и предпринять дополнительные меры безопасности.

Тем не менее, несмотря на все меры предосторожности, уберечь серверы предвыборного штаба Макрона не удалось.