В Гродно презентовали книгу о первом после Польши в Беларуси 6.05.2017, 21:16

Фото: racyja.com

Каждый участник презентации получил в подарок книгу о Эльжбете Смулковой.

В Гродно состоялась презентация книги «Пані Эльжбета. Гісторыя адной прыязні» - биографии Эльжбеты Смулковой, выдающейся белорусистке и первого посла Польши в Беларуси.

В Гродно приехал составитель книги журналист Валерий Калиновский, передает «Радыё Рацыя».

- Я получил большое удовольствие, работая над документальной книгой, ища различные документы, изучая произведения, научные работы Эльжбеты, разговаривая с ней восемь дней в Варшаве. У меня была такая уникальная возможность иметь персональные лекции профессора Эльжбеты Смулковой по белорусистике, по белорусско-польским отношениям. Пообщаться и написать о ней книгу было большим удовольствием.

Также на презентации собрались гродненцы, которые были знакомы с Эльжбетой Смулковой, студенты и бывшие преподаватели Купаловского университета. Каждый из них получил в подарок экземпляр книги.

Фото: racyja.com

Фото: racyja.com

Фото: racyja.com

Фото: racyja.com

Фото: racyja.com

Фото: racyja.com