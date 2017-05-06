Крым, Донбасс и нефть смывают рубль 2 6.05.2017, 21:30

В долгосрочной перспективе для нефтедобывающих стран сценарий выглядит как «очень плохо».

Последние данные говорят о том, что обвал цен на нефть потянул вниз российский рубль. Эксперты видят причину падения в избытке «черного золота» на мировом рынке благодаря росту добычи в Соединенных Штатах. О том, что ожидает рынок нефти в краткосрочной и долгосрочной перспективах, как это отразится на российской экономике, и почему не только нефть, но и война с Украиной смывают курс рубля в туалет, «Апострофу» рассказал российский финансист и блогер Слава Рабинович:

- Самая главная причина (падения цен на нефть, - прим) – это повышение добычи в США. Как только нефть начинает двигаться вверх, открывается еще больше компаний и скважин и всего, что связано с нефтедобывающими технологиями, себестоимость добычи нефти и газа для которых неуклонно движется вниз.

Есть прогресс в переговорах между враждующими сторонами в Ливии. Там недавно в связи со столкновениями были прекращены работы на нескольких больших нефтяных скважинах. Нигерия тоже демонстрирует позитивную динамику — там ожидается увеличение добычи нефти

Мы можем также посмотреть на данные Министерства энергетики США, где говорится о том, что уровень добычи нефти в стране вырос. Там следят за данными о запасах нефти в США, и можно увидеть, что они понизились на величину меньше прогнозируемой. Это говорит о том, что прошлогодние договоренности ОПЕК о сокращении добычи нефти были малоэффективны. Вот поэтому стоимость нефть движется вниз — это если говорить о краткосрочном тренде. Если говорить о долгосрочном (10 лет), то там вообще все для нефтедобывающих стран выглядит как «очень плохо», «ужас-ужас».

Все понятно сейчас с рублем: он опять спускается. Его опять смывают в туалет. Такого никогда не было, и вот опять.

Мы тратим 100 млрд рублей, которые закачал Рогозин-папа в «Ил», а его сыночек будет это осваивать (сын вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина Алексей Рогозин возглавил ОАО «Ил», — прим.). Это сделано якобы для того, чтобы заместить «Аэробусы» и «Боинги» в российском самолетостроении и авиации (ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин заявлял, что авиапарк России должен обновиться. При этом, выбывающие из эксплуатации по возрасту самолеты будут меняться на отечественные средне и ближнемагистральные МС-21 и Ил-114, а также дальнемагистральный Ил-96-400, - «Апостроф»).

Дальше «500 миллиардов, триллионов» на перекладывание плитки в Москве, «500 миллиардов, триллионов, триллионов» мы тратим на новую системную программу реновации пятиэтажек, «500 миллионов, квадриллионов» мы тратим на аннексированный Крым и оккупированный Донбасс. И «квадриллион рублей» мы тратим на «прекрасные» действия в Сирии. И еще много чего и куда мы тратим из российского бюджета, которые наполняется теперь меньше, чем, когда нефть была по 100 долларов за баррель. Откуда мы возьмем рублики в бюджете? Очень просто: напечатаем их. Ну и дальше уже как по учебнику, вы можете посмотреть, что будет потом.