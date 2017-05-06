Провал планов Путина 6.05.2017, 22:06

Андрей Пионтковский

Фото: RFE/RL

Переговоры с Меркель и Трампом для российского правителя были неудачными.

Давайте начнем с Трампа: это было продолжение бесконечной московской саги о том, что великий Путин и великий Трамп встретятся и поделят мир и Украину в том числе. Это началось с эйфории по выборам Трампа. Нам объявляли, что вот-вот они встретятся в Рейкьявике, вот-вот встретятся в Словении. То говорили, что Трамп полетит в какую-то специальную европейскую страну, чтоб встретиться с Путиным. И явно Москва добивалась этой встречи, чтобы показать, какой великий Путин, с которым Трамп мечтал встретиться, пишет Андрей Пионтковский для «Апострофа».

Теперь мы видим, что американский президент встретился со всеми лидерами, сейчас едет в поездку по Европе и Ближнему Востоку. Впервые было подчеркнуто, что звонок Трампу был по инициативе российского президента. В общем, Путин снова хотел навязаться на встречу, и максимум, что он получил, это встречу где-то на полях «Большой двадцатки» – да и то неопределенно. Здесь можно припомнить, как на встрече «Большой двадцатки» где-то в Турции Обама с Путиным пересеклись в коридорчике возле туалета, несколько минут всего побеседовали. Вот пока такой формат американская администрация предлагает Путину, что еще раз подчеркивает провал всей операции «Трамп – наш» и гигантских планов Москвы на вторую «Ялту», раздел мира и так далее.

С Меркель разговор у Путина прошел еще хуже: она ему просто лекции читала о том, что совсем не так начинались события в Украине, как он ей описывает, что в Украине законно избранное демократическое правительство.

И там промелькнул один очень показательный момент. Было понимание Путиным того, что вся его ставка на Минские соглашения и интерпретацию их таким образом, чтобы втолкнуть «Лугандонию» в Украину как раковую опухоль, провалилась. Он это понимает. У него была такая фраза, на которую многие обратили внимание: что, видимо, при этом правительстве никакого прогресса в Минских соглашениях не будет. По существу, это продолжение одного и того же процесса: произошел провал второго плана.

Первый провалившийся план был о создании «Новороссии» из восьми областей. Второй план, который он довольно упорно три года проталкивал, это иллюзия территориальной целостности Украины с этими же бандитами, российскими войсками. Все это хотели интегрировать в Украину, тем самым размыть украинское государство. Он очень на это надеялся. Тем более, что одно время Олланд и Меркель по глупости, из-за некоторого недопонимания, подталкивали Украину в этом направлении, рекомендовали изменить законодательство и так далее. Но этот план провалился. А у Путина уже выработалась стратегия третьего захода: увеличивать субъектность оккупированной территории как самостоятельной. Российский рубль, признание «паспортов» (так называемых «ДНР»-«ЛНР», - прим.), переадресация собственности – вот его направление деятельности.

Путин может, конечно, ждать выборов в Украине, сначала парламентских, а после и президентских, в 2019 году. Но я не думаю, что у него все шансы политически дожить до этих событий. И это ощущается в Москве: констатация провала всего украинского похода. На позиции санкций Запад стоит очень жестко, надежды на Трампа провалились. И в украинском, и в сирийском направлениях Москва находится в явном тупике. Никаких свежих идей, кроме как реализовывать старые идеи - гадить как можно больше Украине - у нее нет.

В Сирии Путин ведет игру. Вместе с Турцией и Ираном он там изображает из себя миротворца. Это тоже продолжалось несколько лет: объявлялись перемирия, пока Москва и Асад продолжали уничтожать не ИГИЛ, а неигиловскую оппозицию Асаду. Думаю, что большой перспективы здесь не будет. Хотя у Трампа пока никакой четкой стратегии в отношении Сирии нет. Кроме двух очень важных фактов: удар по аэродрому почти ничего не изменил в военном отношении, но в политическом, психологическом изменил все. Он показал, что Америка в случае чего готова применять силу, это не Обама. У Штатов есть одна идея относительно Сирии: ограничить роль Ирана. Хорошо бы выбросить Иран и из Сирии, и с арабского Востока тоже. Вот здесь позиции России и Америки будут непримиримы, ни на какое улучшение отношений с США надеяться России не стоит.

Теперь Москва по глупости лезет еще в одно дело, открывает очень серьезный фронт конфронтации – в Афганистане, где она стала активно поддерживать талибов оружием и советниками. Тех самых, которые сражаются с Америкой и убивают американских солдат. То есть ничего хорошего и здесь Путину не светит.

Нельзя сказать точно, как сложится дальнейшая политическая судьба Путина. Однако все эти внешнеполитические поражения видны его окружению. Это самый тяжелый путь для диктаторов. Вся верхушка, класс верхней буржуазии начинают задумываться: а зачем нам все это? Что мы получили в Украине, в Сирии? Что мы получим в Афганистане? Пока мы получили экономические санкции, пока арестовывают наши счета и вносят в список Магнитского. А связано это с одним человеком. А нужен ли нам такой человек?

Это классическая атмосфера дворцового переворота. Тем более, не случайно несколько месяцев муссируются слухи, распространяемые частью властных структур, о том, что Путин не решил, будет ли он идти на выборы, или он устал, или болен и так далее. В любом случае, никакой позитивной перспективы у него нет. Даже если каким-то образом он и его окружение решат, что он должен пойти на выборы и его объявят президентом, все равно, как неглупый человек, он понимает, что обрекает себя на шесть лет тупика и скатывания к еще большей катастрофе, которая ничего лично ему хорошего не предвещает.