Владимир Денисов: В матче с канадцами надо настраиваться на победу 7 6.05.2017, 22:21

Владимир Денисов

Фото с сайта rsport.ru

Защитник сборной Беларуси подвел итог матча с чехами (1:6) в рамках чемпионата мира-2017.

- Постоянно пропускаем первыми, а догонять всегда тяжелее, особенно с таким соперником. Тем не менее, во втором матче кряду нашли силы. Два периода сражались, а в третьем остановились..., - рассказал Владимир Денисов в интервью «Прессболу».

- Силы иссякли, эхо вчерашней игры?

- Физически — не думаю. Просто перестали работать по заданию, пошли ненужные удаления, которые сломали игру. А почему так случилось — будем анализировать видео и делать выводы.

- Критический момент 1:3 или 1:4?

- Сложно сказать. Там же еще был эпизод с нашей незасчитанной шайбой. Но, в любом случае, сколько бы ты ни проигрывал — 1:3 или 1:4 — нужно продолжать играть, а не разваливаться.

- Тем более впереди — Канада...

- Это просто Канада — полномочные чемпионы мира. Но несмотря на статус соперника надо выходить и играть. И, как бы пафосно ни звучало, настраиваться на победу. Выйдешь с другим настроением — будет картина вроде сегодняшней в третьем периоде. А то и хуже.

- Подспудно были готовы к нескольким поражениям на старте?

- В таком графике нет особо времени думать и расстраиваться. Сыграл, что-то не удалось — сделай выводы и иди дальше. Если долго переживать из-за 1:6, так и продолжишь.