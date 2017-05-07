Тысячи женщин вышли на марш против Мадуро

Тысячи женщин вышли на марш против Мадуро1
- 7.05.2017, 8:06
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Участницы марша в столице Венесуэлы пели национальный гимн и били в сковородки.
В венесуэльской столице Каракасе 6 мая 2017 года прошла женская акция протеста, названная оппозицией «маршем женщин против репрессий». Тысячи демонстранток вышли на улицы в символических для оппозиции белых футболках, передает «Немецкая волна».
Участницы марша пели национальный гимн, били в сковородки, скандировали «Кто мы? Венесуэла! Чего мы хотим? Свободы!», отдельные активистки раздевались и протестовали топлесс.
Некоторые демонстрантки нарядились в импровизированную «броню», на случай использования полицией слезоточивого газа и резиновых пуль.
Сообщается, что протест состоялся на фоне продолжающихся акций недовольства социалистическим правительством президента Николаса Мадуро, которые нередко заканчиваются стычками с правоохранителями.
Напомним, что с начала массовых протестов против диктатуры президента Мадуро в Венесуэле в прошлом месяце погибли уже 37 человек, 717 получили ранения. В частности, в ходе протестов в Венесуэле 4 мая 2017 года был застрелен президент студенческой организации при университете имени Хосе Антонио Ансоатеги.