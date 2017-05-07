закрыть
7 мая 2017, воскресенье, 11:21
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Тысячи женщин вышли на марш против Мадуро

1
  • 7.05.2017, 8:06
  • 3,124
Фото: AFP

Участницы марша в столице Венесуэлы пели национальный гимн и били в сковородки.

В венесуэльской столице Каракасе 6 мая 2017 года прошла женская акция протеста, названная оппозицией «маршем женщин против репрессий». Тысячи демонстранток вышли на улицы в символических для оппозиции белых футболках, передает «Немецкая волна».

Участницы марша пели национальный гимн, били в сковородки, скандировали «Кто мы? Венесуэла! Чего мы хотим? Свободы!», отдельные активистки раздевались и протестовали топлесс.

Некоторые демонстрантки нарядились в импровизированную «броню», на случай использования полицией слезоточивого газа и резиновых пуль.

Сообщается, что протест состоялся на фоне продолжающихся акций недовольства социалистическим правительством президента Николаса Мадуро, которые нередко заканчиваются стычками с правоохранителями.

Напомним, что с начала массовых протестов против диктатуры президента Мадуро в Венесуэле в прошлом месяце погибли уже 37 человек, 717 получили ранения. В частности, в ходе протестов в Венесуэле 4 мая 2017 года был застрелен президент студенческой организации при университете имени Хосе Антонио Ансоатеги.


Мнение

Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев