Франция готова к «революции на избирательных участках» 1 7.05.2017, 8:28

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Французы сделают сегодня выбор между центристом Макроном и пропутинской Ле Пен.

Французские избиратели в воскресенье голосуют на президентских выборах, которые наблюдатели назвали самыми напряженными и вызывающими разногласия со времен основания Пятой Республики, передает «Голос Америки».

Независимо от того, кто победит в воскресенье, итоги выборов могут означать новый путь для Франции и ее отношений с остальными странами Европы.

На момент официального завершения предвыборной гонки центрист Эммануэль Макрон лидировал в опросах с 62 процентами поддержки, а Марин Ле Пен, которая придерживается националистических и антииммиграционных взглядов, поддерживают 38 процентов избирателей.

В пятницу предвыборный штаб Макрона сообщил о том, что стал жертвой «масштабной и скоординированной» хакерской атаки, в результате чего произошла утечка электронной переписки команды Макрона. В итоге в социальных сетях появились как настоящие, так и сфабрикованные документы.

Впервые в недавней истории в бюллетенях на французских президентских выборах не будут представлены кандидаты от традиционных партий.

Избирателям предстоит выбрать между выступающим на стороне бизнеса левоцентристом Макроном и Марин Ле Пен, которая хочет выхода Франции из ЕС и запрета иммиграции, особенно из мусульманских стран.

В последнюю неделю президентской кампании Ле Пен сделала очередную попытку убедить избирателей, что только она может справиться с вызовами, с которыми столкнулась Европа.

«Я лучше всех подготовлена для ведения переговоров в новых условиях, которые мы наблюдаем: переговоров с Россией Путина и Соединенными Штатами Трампа, с Великобританией Мэй», – сказала Ле Пен.

«Эти страны в той или иной степени отказываются от идеологии свободной торговли, конкуренции, от негативного влияния социальной защиты. Таким образом, я более, чем кто-либо, понимаю их политическую философию», – сказала Ле Пен в ходе выступления на французском телевидении.

В первом туре голосования, который состоялся две недели назад, Ле Пен оказалась на втором месте по количеству набранных голосов. Тем не менее, она надеется, что ее обещания по возврату рабочих мест на французских заводах, а также увеличение мер социальной защиты позволят ей одержать победу. Сторонники Макрона видят в нем представителя сбалансированного и прагматичного подхода к неизбежной глобализации.

В интервью французскому телевидению Макрон заявил: «На кону сегодня не только интеллектуальное, политическое и моральное наследие Франции, но и будущее объединенной Европы, возможность быть хозяином своей судьбы, а также будущее мира, частью которого мы приняли решение быть».

Одна из самых высоких в Европе безработица и серия исламистских террористических атак вызвали сомнения по поводу глобализации и политики, которая многим кажется провальной.

Ле Пен хочет избавиться от евро и, по примеру Великобритании, хочет провести референдум о продолжении членства Франции в ЕС.

Левые и центристские силы во Франции считают опасной позицию Ле Пен. В итоговых дебатах, которые были омрачены персональными атаками, Макрон заявил, что Ле Пен спровоцирует «гражданскую войну» во Франции. Говоря о политике в отношении французской промышленности, Ле Пен пожурила Макрона за то, что он разговаривает с ней как преподаватель с учеником, таким образом намекая на брак Макрона с его бывшей школьной учительницей, которая на 24 года его старше.

Сообщения о хакерской атаке на электронную почту Макрона создали атмосферу тревожной неопределенности в субботу.

В соответствии с законодательством, которое запрещает делать предвыборные заявления или распространять предвыборные материалы за 24 часа до начала голосования, ведущим СМИ было запрещено публиковать взломанную переписку.

Публикация информации, которая может нанести ущерб, не отпугнула сторонников Макрона: они уверены в победе на выборах в воскресенье. Тем не менее, некоторых обеспокоило, что утечка может повлиять на итоговые цифры голосования.

«У него нет возможности защитить себя», – сказал Николя Брокар, 19-летний студент, который изучает в Париже юриспруденцию и в качестве волонтера принимал участие в мобилизации молодых избирателей в поддержку Макрона.

«В настоящее время мы находимся на этапе, когда нельзя вести кампанию, запрещена любая пропаганда, и ведущим СМИ нельзя писать о (взломанной) переписке, – сказал «Голосу Америки» Брокар. – Частично информация появляется в социальных сетях, где сложно говорить о ее достоверности».

Макрон обещает реформировать отношения Франции с Европой. Самым большим вызовом для него было убедить избирателей, что он, как бывший член непопулярного руководства правящей партии, не продолжить работать в том же ключе.

Тем не менее, все это время Макрону удавалось лидировать в опросах. Он стал фаворитом президентской гонки благодаря тому, что успешно позиционирует себя как «аутсайдер и человек, который придерживается независимых от партии взглядов, – сказал «Голосу Америки» парижский историк Патрик Вейль. – В то же время, мы не можем знать, к чему приведет эта революция».

В настоящее время Франция переживает глубокий раскол, наверное, самый серьезный со времен окончания войны. Как бы то ни было, после выборов Францию ждут перемены. Вопрос заключается в том, насколько сильных перемен захотят французские избиратели.