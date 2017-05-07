Беларусь стала другой 7.05.2017, 8:35

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Фото: svaboda.org

Белорусы начинают объединять усилия в борьбе за свободу.

Об этом Charter97.org заявил активист независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) из Гомеля Андрей Стрижак.

- После массовых протестов весной этого года вы оказались в самом центре кампании белорусской солидарности. Как вы можете оценить уровень готовности белорусов помогать друг другу?

- Могу сказать о том, что кампания By_help, которая до сих пор реализовывается и проходит довольно успешно, показала: белорусы ничем не хуже тех же украинцев, которых нам в последнее время ставили в пример в плане проявления солидарности.

Промежуточные результаты кампании в виде 52 тысяч долларов, собранных и переданных семьям арестованных по делу о «массовых беспорядках», продемонстрировали, что белорусы могут успешно поддерживать людей, которые близки им по духу.

- В чем причина такой перемены в настроениях? Ведь раньше принцип «мая хата з краю» считали чуть ли не проявлением национального характера…

- Да, действительно такой стереотип относительно способности белорусского общества к взаимопомощи раньше существовал. Но сейчас, как мы видим, он достаточно успешно развенчан.

Можно сказать, что толчок к переменам в настроениях нам дала наша общая канва, общее поле, в котором мы существуем с Украиной. Потому что очень многие вещи, которые удалось реализовать этой весной в Беларуси, вначале были опробованы нашими южными соседями. Массовые сборы денег, коммуникация между собой чисто технически были отработаны в виде волн солидарности во время Майдана и войны на востоке Украины.

Белорусские волонтеры тогда тоже смогли реализовать ряд гуманитарных инициатив. Например, маршрут «АТО-Беларусь» стал для нас большим подспорьем в плане выработки умения работать с общественным мнением. Как говорится, не было счастья – так несчастье помогло.

В итоге ситуация весны 2017 года показала, что в Беларуси также возможна массовая солидарность и уровень нашей взаимоподдержки мало чем отличается от того, что есть в других странах.

Отдельно хочу подчеркнуть, что кроме денежной помощи, мы инициировали кампанию «Для своих», которая состоит в том, что попавшие под репрессии бизнесмены могут оставить свои контакты в общей базе – и белорусы будут покупать товары в первую очередь у них. И обратная ситуация: бизнес, который не хотел бы афишировать помощь репрессированным, может сообщать в общую базу о специальных условиях, скидках для героев народных протестов и их семей, в первую очередь – для проходящих по так называемым делам о массовых беспорядках.

- Но ведь нормальный, не «крышуемый» властями, бизнес должен быть заинтресован в демократическом будущем Беларуси?

- Могу сказать так: мы живем в той стране, в которой живем. И вынуждены действовать в тех непростых условиях, которые создает режим. Поэтому очень многие люди не могут проявлять своих жизненных приоритетов и симпатий.

Поэтому важнее, чтобы предприниматель, который не заявляет открыто о своем желании видеть Беларусь демократической, мог делать все для того, чтобы это произошло на деле.

Таких людей нужно очень сильно беречь, потому что у нас сегодня бизнес – это бизнес, а завтра это может быть переезд в камеру СИЗО. И это происходит даже с крупным бизнесом, а что тогда уже говорить о среднем или мелком, который чаще всего и поддерживает демократические инициативы и проявляет солидарность.

- Весной 2017 года Гомель и Гомельский регион удивили как размахом народных протестов, так и способностью к самоорганизации и взаимопомощи. В чем секрет успеха?

- Если брать конкретно Гомельский регион, то здесь можно говорить о настоящем феномене всплеска гражданской активности. У нас есть большой потенциал в виде людей, которые имеет хороший опыт отстаивания законных прав и свобод белорусов.

Костяк – это не только уже существующие оппозиционные структуры (такие, как местное отделение ОГП, независимый профсоюз РЭП), но и новые лидеры, которые появились буквально у нас на глазах: это и блогер Максим Филиппович, и инициативы, подобные By_help.

Но главное – это умение и желание действовать нестандартно. Например, когда встал вопрос об отбывании административного ареста, я превратил его в мониторинг условий содержания в ИВС. Фактически была проведена целая кампания по выявлению нарушений надзирателями международных стандартов и собственных, белорусских, законов. Задержанный перед акцией 1 мая журналист Евгений Меркис отметил, что после этого в ИВС порядки и отношение к политзаключенным начали меняться.

Сейчас развернулась кампания солидарности с гомельским активистом Василием Поляковым, отбывающим 15 суток. Группа взаимоподдержки в его случае сработала очень быстро и эффективно. Я надеюсь, что такие, объединенные белорусской солидарностью, группы возникнут во всех регионах и охватят всю нашу страну.