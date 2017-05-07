Неприглядное «лицо» чериковских идеологов 7 7.05.2017, 9:08

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Фото: 6tv.by

Факты, которые красноречиво свидетельствуют о пассивности местной власти.

Уроженка Чериковского района Мария Иванова рассказала региональному изданию 6tv.by о полном неумении чиновников работать с информацией:

Так сложилась жизнь, что я, уроженка Чериковского района, живу за тысячи километров от своей малой родины. В родных местах бываю крайне редко. В этом году довелось приехать на Радуницу.

О делах на Чериковщине узнаю в основном из Интернета.

Раньше посещала сайт Чериковского райисполкома, но разочаровалась в этом Интернет-ресурсе местной власти. Данные на сайте редко и не в полном объеме обновляются. К примеру, в штате райисполкома, как информирует сайт, – два зама с одинаковыми должностными обязанностями: Анжела Михайловна Новикова и Светлана Алексеевна Жаренкова. Оказывается, Жаренкова уже лет восемь как на пенсии и столько же не работает, а всё еще числится в списках чериковских чиновников. Итоги работы отраслей народного хозяйства Чериковского района не обновлялись с марта 2016 года. Перечень неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, в числе которых ОАО «Экспериментальная база «Чериков», государственное предприятие «Езерский», унитарное предприятие «Агрокомплекс «Светлый», представлен по состоянию на 1 июля 2016 года. Новости молодежной политики датированы 28 декабря 2016 года. Всего за 2016 год на сайте было опубликовано три новости, за 2017-й – пока ни одной. Неужели у самой активной части населения нет новостей? Этот вопрос хочется задать главному специалисту по делам молодежи отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Алесе Хныковой.

С опозданием обновляется раздел сайта «Афиша». Вот и сейчас в нем еще апрельские мероприятия.

Государственные социальные стандарты по Чериковскому району – тоже прошлогодние, а именно по состоянию на 1 июля 2016 года.

С «Доски почета» смотрят победители соревнования за 2015 год.

Жилкоммунхоз информирует о делах 2014 года, РУЭС – за 2013 – 2015 годы.

Продолжать анализировать сайт можно долго, но от этого он не станет более актуальным и объективным. Очевидно одно: нормы, прописанные в законе Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации», а также требования Совмина к сайтам госорганов Чериковским райисполкомом не выполняются.

Не потому ли в общем рейтинге 135 сайтов исполкомов Беларуси, проанализированных Центром правовой трансформации Lawtrend, сайт Чериковского райисполкома занял 92-е место. О чем говорит этот факт? О пассивности чериковской власти в использовании интернет-ресурса для освещения жизни района и информировании населения по актуальным вопросам его жизнедеятельности.