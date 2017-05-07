В Литве вырастут пособия по безработице 3 7.05.2017, 9:19

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С 1 июля вступают в силу поправки Сейма в закон о социальном страховании.

С 1 июля, со вступлением в силу поправок к закону, страховые выплаты по безработице будут облагаться подоходным налогом, который составит 15%.

Это уже было утверждено и в принятом в прошлом году Сеймом пакете социальной модели, пишет delfi.lt.

Размер выплат по социальному страхованию увеличивается, поскольку его будут рассчитывать по другой формуле и постоянная часть будет зависеть от минимальной месячной зарплаты (сейчас зависит от поддерживаемого государством размера доходов).

Также с 1 июля с 6 до 9 месяцев увеличивается продолжительность страховых выплат для всех безработных вне зависимости от имеющегося стажа. В данный момент пособия выплачиваются в течение 9 месяцев лишь тем, чей стаж составляет 35 лет.

Кроме того, увеличивается охват страховых выплат по безработице, необходимо 12 месяцев рабочего стажа в течение 30 месяцев (сейчас нужно 18 в течение 36). В результате нововведений государственный бюджет должен получить дополнительные средства, из которых можно будет финансировать активные меры политики в сфере рынка труда.

С 1 января 2017 года не облагаемый налогом размер доходов увеличился с 200 до 300 евро. Средняя сумма пособия по безработице, которая, как прогнозируют, в 2018 году достигнет 221,7 евро, не будет облагаться налогом, поскольку является меньше минимальной заработной платы.

В 2018 году максимальный размер пособия, который будет облагаться подоходным налогом граждан, составит 654,3 евро.