закрыть
7 мая 2017, воскресенье, 11:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Литве вырастут пособия по безработице

3
  • 7.05.2017, 9:19
  • 8,958

С 1 июля вступают в силу поправки Сейма в закон о социальном страховании.

С 1 июля, со вступлением в силу поправок к закону, страховые выплаты по безработице будут облагаться подоходным налогом, который составит 15%.

Это уже было утверждено и в принятом в прошлом году Сеймом пакете социальной модели, пишет delfi.lt.

Размер выплат по социальному страхованию увеличивается, поскольку его будут рассчитывать по другой формуле и постоянная часть будет зависеть от минимальной месячной зарплаты (сейчас зависит от поддерживаемого государством размера доходов).

Также с 1 июля с 6 до 9 месяцев увеличивается продолжительность страховых выплат для всех безработных вне зависимости от имеющегося стажа. В данный момент пособия выплачиваются в течение 9 месяцев лишь тем, чей стаж составляет 35 лет.

Кроме того, увеличивается охват страховых выплат по безработице, необходимо 12 месяцев рабочего стажа в течение 30 месяцев (сейчас нужно 18 в течение 36). В результате нововведений государственный бюджет должен получить дополнительные средства, из которых можно будет финансировать активные меры политики в сфере рынка труда.

С 1 января 2017 года не облагаемый налогом размер доходов увеличился с 200 до 300 евро. Средняя сумма пособия по безработице, которая, как прогнозируют, в 2018 году достигнет 221,7 евро, не будет облагаться налогом, поскольку является меньше минимальной заработной платы.

В 2018 году максимальный размер пособия, который будет облагаться подоходным налогом граждан, составит 654,3 евро.


Мнение

Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев