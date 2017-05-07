В рядах милиции может полыхнуть серьезно 15 Сергей Сацук, «Ежедневник»

7.05.2017, 9:38

Как Шуневич опозорился с «тушением пожара» в Кричевском РОВД.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич «локализовал ситуацию» со скандальным обращением к нему кричевских милиционеров. Такого откровения от министра, честно говоря, не ожидал. Вот выдал, так выдал.

Напомним, что еще в феврале 11 сотрудников Кричевского РОВД написали коллективное обращение к главе МВД Игорю Шуневичу. Инициаторами стали двое сотрудников, подписи подставили еще девять. Для пущего эффекта сотрудники милиции переслали свою жалобу в СМИ. Ситуация сразу же получила огласку.

В принципе, ничего страшного в обращении сотрудников милиции нет – обычная жалоба работников на свое начальство, каких много пишут в Беларуси, сетуя на несправедливое отношение руководства. Но вот то, как отреагировало на жалобу МВД, не внушает оптимизма относительно будущего этой структуры. Суть самой жалобы сразу же ушла на второй план.

Сначала УВД Могилевского облисполкома сделало заявление, которое дальше слов «в настоящее время в сети Интернет деструктивными ресурсами распространяется информация о якобы имевших место недостатках…» читать просто не хотелось.

Во-первых, ни один ресурс, который распространил информацию о кричевских милиционерах, официально не отнесен к деструктивным.

Во-вторых, множество ресурсов официально работают как СМИ, и даже постоянно на пресс-конференции президента и в тот же МВД приглашаются. А тут вдруг взяли и всех одним махом отнесли к деструктивным. В любой цивилизованной стране за такие слова пришлось бы ответить, но только не у нас.

Но настоящим откровением Иоанна Богослова стал комментарий самого министра. Да, была проведена служебная проверка, наказана и одна, и вторая сторона – а как же иначе. И… «назначена еще одна служебная проверка по факту распространения информации в СМИ с нарушениями требований внутренних нормативно-правовых актов МВД». И в конце министр резюмировал: «Ситуация локализована».

Тут сразу несколько откровений от министра присутствует. Он все же признал, что информация распространена СМИ, а не «деструктивными ресурсами». И он откровенно принародно проигнорировал Конституцию и ряд законов, регулирующих распространение информации в СМИ, опустив их ниже плинтуса, то есть ниже «внутренних нормативно-правовых актов МВД».

В принципе, ни для кого уже давно не является секретом, что МВД и другие силовики максимально закрылись от СМИ. Ни один сотрудник таких структур без разрешения вышестоящего руководства и согласования с пресс-службой, не имеет права даже слова сказать представителю СМИ. Они там все теперь вроде как не люди, потому что не имеют главного человеческого права свободно выражать свое мнение. Все об этом знают, и все молчаливо с этим согласились. Однако министр публично признал это впервые.

Но самое смачное для меня откровение, это его «ситуация локализована». Тут он не оговорился, а сказал прямо все, как есть, за что ему надо сказать спасибо.

Если открыть словарь Ожегова, то «локализовать ситуацию», значит «ограничивать что-либо определенным местом; не допускать распространения чего-либо дальше определенного места». Локализуют обычно пожар. Иными словами, по мнению министра, в Кричевском РОВД разгорелся пожар и со своей стороны МВД сделало все возможное, чтобы его локализовать, чтобы ни одному сотруднику, ни в одном подразделении даже в голову больше не пришло писать жалобы и тем более обращаться в СМИ. Для этого и материалы проверки отправили в СК, для этого и наказали всех причастных к пожару.

Из всего выше сказанного я сделал для себя вывод, что для Игоря Шуневича не столь важно было выяснить, действительно ли в Кричевском РОВД сотрудников за людей не считают. Пожар в отделе – это то, что милиционеры посмели в каком-то там СМИ рот раскрыть. Как посмели?! Без разрешения! Это же просто ужас какой-то!

Напоследок расскажу разговор, который у меня на днях произошел с бывшим сотрудников пресс-службы МВД. Он пожаловался мне, что после ухода на пенсию не может даже позвонить бывшим сослуживцам и спросить у них совершенно рядовую информацию. Все в страхе отказываются говорить с бывшим, хотя и крамолы в этом разговоре никакой нет.

– Я конечно знал, что гайки закрутили, но не думал, что до такой степени, – признался бывший сотрудник МВД, как только получил возможность взглянуть на все со стороны. Он был реально шокирован.

Я хотел ответить в стиле «За что боролись, на то и напоролись», но не стал. Лежачих не бьют.

Шуневич сегодня тоже не подозревает, насколько все плохо в его ведомстве. Ведь если в МВД не уважают своих сотрудников, то как они могут уважать других людей? Да, сегодня министр локализовал пожар в Кричевском РОВД. Но где гарантии, что завтра огонь не вспыхнет в другом РОВД, ГОВД или РУВД? А если случится сразу несколько очагов возгорания?

Ведь посмотрите, что происходит. Вроде дисциплина жесткая в МВД. Спрос еще жестче за любую, даже самую незначительную провинность. А результат какой? Раньше бывало задержат участкового пьяного за рулем – уже скандал республиканского масштаба. А сейчас уже почти в порядке вещей, когда пьяными за рулем задерживают руководителей. Видать, терпилка у наших доблестных стражей правопорядка заканчивается. А как закончится, полыхнет серьезно…

Сергей Сацук, «Ежедневник»