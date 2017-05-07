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Во Франции начался второй этап президентских выборов

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  • 7.05.2017, 9:59
Фото: AP

По всей стране открылось 67 тысяч избирательных участков.

Во Франции стартовал второй, заключительный этап президентских выборов, передает Reuters. Избиратели должны будут проголосовать за одного из двух оставшихся кандидатов — лидера движения «Вперед!» центриста Эмманюэля Макрона или главу ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен.

По всей стране в 8:00 (9:00 Минск) открылось 67 тыс. избирательных участков, сообщает РБК. Избиратели смогут проголосовать до 19:00 по местному времени (20:00 Минск), однако в Париже, Лионе и Бордо участки закроются в 20:00 (21:00 Минск). В голосовании могут принять участие 45,7 млн чел. Официальные результаты объявят 11 мая.

Лидером гонки считается Макрон. По данным OpinionWay, за него готовы проголосовать 62% избирателей по состоянию на 5 мая. Ле Пен может рассчитывать на 38% голосов.

По итогам первого этапа выборов победил Макрон. Он набрал 23,75% голосов. С минимальным разрывом на втором месте оказалась Ле Пен — за нее проголосовали 21,53% избирателей.

Во Франции усилены меры безопасности. Около 50 тыс. полицейских обеспечивают охрану правопорядка в связи с повышенным уровнем террористической угрозы. Французская полиция 6 мая объявила в розыск трех человек по подозрению в планировании теракта.

Накануне голосования, 5 мая, сайт WikiLeaks опубликовал архив переписки штаба Макрона. По ссылке были доступны нескольких сотен тысяч электронных писем, фото и приложений до 24 апреля 2017 года. Позже сайт сообщил, что в метаданных писем обнаружены данные, указывающие на российского гражданина.

Генеральный секретарь партии «Вперед!» Ришар Ферран заявил, что российские хакеры и некоторые СМИ атаковали Макрона, чтобы помочь «пророссийским кандидатам». Комиссия по контролю за предвыборными кампаниями президентских выборов Франции рекомендовала крупнейшим национальным СМИ не публиковать информацию, которую удалось получить в результате утечки.


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