Ильдар Дадин вышел на Болотную площадь с флагом Украины 7.05.2017, 10:59

Фото: facebook.com

Ходить с флагом Украины по Москве сегодня – это то же самое, что с красным знаменем в 43-м по Берлину.

Российский активист Ильдар Дадин пришел на акцию оппозиции на Болотной площади в Москве с украинским флагом. Фото активиста на своей странице в Facebook опубликовал украинский журналист Роман Цимбалюк.

«Ходить с флагом Украины по Москве сегодня – это то же самое, что с Красным знаменем в 43-м по Берлину. Познакомился сегодня лично с человеком, который не боится совершать такие поступки. Это Ильдар Дадин – первый в России человек, получивший реальный срок заключения за участие в антивоенных пикетах. Просидел несколько лет в колонии только за то, что против войны с Украиной. В интернете масса материала, как над ним издевались в тюрьме за его позицию. Сломать его, судя по флагу Украины, не удалось», – написал журналист.

Вчерав Москве прошла акция по случаю годовщины событий на Болотной площади. В пресс-службе столичного главка полиции сообщили, что в акции участвовало около тысячи человек. «Белый счетчик» сообщил о 2,8 тыс. человек, прошедших через рамки на митинг.

Правозащитники из «ОВД-Инфо» заявили о семи пострадавших в ходе акции.

В 2015 году Басманный суд Москвы приговорил Дадина к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Позже этот срок был сокращен до двух с половиной лет. Отбывал наказание Дадин в Карелии.

В конце 2016 года Дадин был этапирован в исправительную колонию в Алтайском крае.

22 февраля Верховный суд РФ отменил приговор Дадину, 26 февраля он вышел на свободу.

14 апреля Алтайская исправительная колония №5, в которой два месяца содержали Дадина, принесла ему официальные извинения.