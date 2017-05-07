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Владелец автономного дома: Я теперь никому не должен, но это дорогое удовольствие

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  • 7.05.2017, 11:14
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Фото: tut.by

Минчанин рассказал, как можно стать совершенно свободным от коммунальщиков.

Участок у леса, рядом — Раков, до Минска — 35 км по скоростной трассе. Прекрасное место для загородного дома, мечта любого горожанина. Но здесь нет дорог, электричества и воды — местные власти дают отписки в духе «хорошего вам настроения, просто денег нет». Эти обстоятельства вынудили минчанина Павла построить полностью автономный дом, пишет tut.by.

Собственная электростанция

Когда покупался участок под строительство, у Павла была надежда, что в ближайшей перспективе, хотя бы к концу строительства, коммуникации дотянутся до его дома. Однако то ли каркасный дом построился слишком быстро, то ли Воложинский райисполком и не планировал торопиться — в любом случае еще год назад дом был готов, но ни к чему не подключен. А жить в доме без света и воды невозможно. Ждать дальше, когда в местном бюджете появятся деньги на электрификацию, Павел не стал и решил все проблемы сам. В ближайшее время он переселится в собственный дом — уже собирает мебель на кухне, в комнатах тепло, есть свет и горячая вода, работает канализация. Как это возможно без электричества?

Фото: tut.by

Павел добывает его самостоятельно с помощью солнечной станции из четырех панелей и бензинового генератора. Автономная схема электроснабжения работает следующим образом: энергия с солнечных панелей и генератора накапливается в аккумуляторах. От них через инвертор запитывается вся электросеть в доме. Его мощности достаточно для подключения даже строительных инструментов. Павел говорит, что в теории инвертор «вытягивает» до 4−5 кВт. Правда, при таких нагрузках заряда аккумуляторов хватит ненадолго. Для питания менее мощных потребителей заряда хватит на более продолжительное время.

— Зимой, когда мы запустили систему, аккумуляторы 3 недели без подзарядки генератором гоняли воду по системе практически постоянно, — говорит Павел. — Когда заряд закончился, инвертор запикал. Так как зимой солнца была недостаточно, чтобы компенсировать заряд аккумулятора, пришлось заводить генератор для подзарядки. По замыслу, система должна работать без моего участия: как только заряд в аккумуляторе становится низким, инвертор подает сигнал на автозапуск генератора. Несколько раз он пробует завестись сам, в случае неудачи его придется заводить вручную. В апреле в солнечный день мы включили скважинный насос мощностью 1,2 кВт и закачали в систему отопления около 1 тонны воды. И заряд на аккумуляторах существенно не уменьшился. Летом будет еще проще: солнечные панели должны справляться с подзарядкой аккумуляторов. Правда, от некоторых бытовых приборов придется отказаться. Например, от утюга.

К слову, в день, когда мы заехали к Павлу в гости, стояла пасмурная погода. И тем не менее солнечные панели за полдня выдали 300 Вт. Не бог весть что, но при полном отсутствии электроснабжения и питание для лампочек радует.

Солнечная станция обошлась в 5500 долларов.

Своя вода, свой септик

Как мы уже говорили, центрального водопровода на новых участках нет и неизвестно, когда будет. Поэтому Павел решил выкопать колодец. Однако эта затея не увенчалась успехом — воды не оказалось даже на 9 метрах. Дальнейшее рытье было признано бесперспективным.

— Дно в несостоявшемся колодце забетонировали, швы между кольцами замазали — теперь это септик, — рассказывает Павел. — Оставшиеся три кольца вкопали рядом — получился переливной колодец.

Так, решая проблему с водоснабжением, Павел неожиданно решил проблему с водоотведением.

Фото: berasneu.com

И тем не менее вода нужна, и самый реальный вариант по ее добыче — бурить скважину. Согласно карте водоносных горизонтов, в этой местности воду можно найти на глубине 100 метров.

Средний ценник — 30−35 долларов за метр (это если бурить серьезной буровой установкой). Есть на рынке и предложения чуть ли не в два раза дешевле от владельцев малогабаритных буровых установок, однако пользы от нее при таких глубинах мало — они эффективны при бурении скважин до 30 метров.

Фото: tut.by

— Как раз мой знакомый, тот самый «Минчанин, который строит дом в деревне», решил бурить скважину. Я заехал посмотреть к нему, как и кто бурит, познакомился с буровиками. Там же договорились сделать скважину и мне, по 28 долларов. Подписали договор, и уже через день техника буровиков стояла на моем участке.

Павел говорит, что в душе надеялся, что вода найдется на 50−60 метрах и скважина обойдется дешевле:

— Это как в суперлото играть — очень нервно. Однако в отличие от лотерейки выигрыш здесь все равно будет — вода появится рано или поздно. Вопрос только, на какой глубине.

В итоге скважина получилась глубиной 105 м с дебетом 4 кубометра воды в час.

Павел весь трехдневный процесс добычи воды снял на камеру:

Всю внутреннюю систему водопровода и канализации Павел сделал сам. Разводка коммуникаций получилась достаточно компактной, так как кухня и ванная комната находятся рядом. От санузла на втором этаже отказался в пользу небольшого кабинета.

Камин и котел в одном лице

Котел, он же и камин, установлен в гостиной. Более подробно об этой системе отопления нам рассказал Анатолий, специалист фирмы, который ее монтировал:

— Это достаточно бюджетный польский камин MAKROTERM с водяной рубашкой, — объяснял Анатолий. — У него абсолютно безопасная конструкция. В топке два контура. Первый работает как расширительный бак без давления. Тем самым система избавлена от самой главной проблемы твердотопливных котлов в закрытых системах — энергозависимости. Дело в том, что при отключении электроэнергии отключаются и циркуляционные насосы. Вода в системе перестает циркулировать и закипает. А так как система закрытая, она может и взорваться.

Здесь такого не будет — при отключении электричества котел не опаснее кастрюли, кипящей на газовой плите.

Фото: tut.by

На безопасность системы работает и автоматика котла. Она регулирует интенсивность горения за счет подачи воздуха в топку. В воздухоподающем канале стоит шибер, его положение регулируется автоматикой. В случае отключения электроэнергии встроенный аккумулятор на механизме заслонки перекрывает подачу кислорода. Соответственно, вывести топку на режим кипения маловероятно.

Есть в системе и дополнительная ручная заслонка с силиконовым уплотнителем. Ею воздуховод перекрывается на 100%, и огонь в топке тухнет почти моментально. Второе назначение ручной заслонки — перекрывать тягу в камине после того, как дрова прогорели, чтобы не выхолаживать дом через дымоход.

Внутри этой топки встроен змеевик косвенного нагрева. То есть контур, который находится под давлением, проходит через змеевик в корпусе топки. Таким образом тепло для системы отопления отбирается косвенно.

Проблема твердотопливного котла еще и в том, что как только прогорают дрова, перестают нагреваться батареи. Через короткое время в доме становится холодно. Нужно опять растапливать котел.

Чтобы увеличить время между растопками, у Павла в системе есть бак-аккумулятор на 750 литров. Если зарядить его горячим теплоносителем (70 градусов), то даже в морозы этого объема должно хватить на сутки работы в автономном режиме. В системе с баком-аккумулятором алгоритм нагрева такой: сначала нагреваются радиаторы. Они оснащены терморегуляторами — как только вода нагревается до заданной температуры, подача теплоносителя в радиатор прекращается. И тепло начинает накапливаться в баке-аккумуляторе. Когда топка погасла, радиаторы начинают остывать и накопленная горячая вода начинает подаваться насосом в систему.

Насосы в системе очень экономичные: суммарное энергопотребление системы отопления, с двумя насосами и блоком управления, — всего 20−25 Вт.

Горячее водоснабжение решено очень просто: в прихожей установлен бойлер косвенного нагрева на 250 литров. Он бивалентный, со змеевиком для подключения солнечного коллектора, который в перспективе несложно будет подключить. Это решит проблему с горячей водой летом, когда не очень удобно специально для подогрева воды затапливать котел.

Так как дом деревянный и на сваях, то и установка топки, бака-аккумулятора и бойлера ГВС потребовала нестандартного решения: под все это тяжеловесное оборудование отливалась специальная бетонная тумба. Стену за котлом Павел выложил из газосиликата. На пол перед топкой уложил плитку. В планах — теплоизолировать корпус и дымоход, сделать портал, чтобы топка выглядела, как красивый камин.

Кстати, для камина с водяным контуром простой дымоход из сэндвич-трубы не годится.

— Зашел на форум vashdom.tut.by, в тему «Дымоходы», и начал спрашивать, что и как лучше сделать, — рассказывает Павел. — Там меня аргументированно отговорили от сэндвич-труб и кирпичной кладки в пользу дымохода из керамики — теплоизолированная круглая керамическая труба в керамзитобетонной оболочке. Весь комплект с монтажом обошелся примерно в 2 тысячи рублей. Кирпичный дымоход обошелся бы примерно в те же деньги.

Радиаторы в доме — отечественного производства, аналог «Керми». Павел говорит, что и по дизайну и по цене они его устраивали, но вот общение с представителями завода оставили у него неизгладимое впечатление:

— Звоню на завод в отдел продаж, спрашиваю о наличии радиаторов. Мне говорят, что есть, и просят прислать заявку. Я им ее отправил, жду ответного письма со счетом для оплаты. Целую неделю пришлось ждать. В общем, оплатил выставленную сумму, поехал в Лиду на завод. Из отдела продаж отправили на территорию, где пришлось целый час ждать, пока два парня соберут весь мой комплект по разным цехам. В итоге один радиатор так и не нашли, пообещали отправить в Минск через дилера. И действительно отправили, но через две недели.

Еще одна проблема лидского завода — ассортимент. Выбираешь себе по каталогу нужные радиаторы, а потом оказывается, что их в наличии нет и неизвестно, когда появятся. В итоге приходится выкручиваться с теми вариантами, которые есть на складе. Поэтому у Павла семь радиаторов с нижним подключением, а два — с боковым.

В каркасном доме радиатор на стену не так-то просто повесить. Но у лидских радиаторов есть опция — ножки.

Имея опыт монтажа водопровода, систему отопления Павел собрал сам. Анатолий говорит, что не у всех заказчиков получается правильно монтировать системы своими силами:

— Моя любимая фраза заказчика — «я сделаю сам». Обычно на таких клиентах мы зарабатываем — они сначала делают все сами, а мы потом переделываем. В случае с Павлом заработать не получилось. Мы осуществляли только шеф-монтаж — показывали и рассказывали, что и как нужно сделать, где и что соединять. Честно скажу, он меня приятно удивил, все сделал правильно. В итоге Павел на монтаже системы отопления хорошо сэкономил — больше тысячи долларов, заплатив за шеф-монтаж 240 долларов.

Источник: tut.by

Все розетки и выключатели — накладные, серии «Пралеска» от УП «Светоприбор». Павел говорит, что, несмотря на невысокую цену, они качественные.

— Дом мы строили по средствам. Конечно, хотелось бы жить в каменном доме, но мы бы его не потянули. Так что можно сказать: выбор каркасной технологии обусловлен моими финансовыми возможностями. Если бы были коммуникации на улице, то расходы на инженерную часть были бы гораздо ниже. Автономность — дорогое удовольствие.


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