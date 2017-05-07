Найден российский след во взломе переписки Макрона 4 7.05.2017, 11:33

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Эммануэль Макрон

Фото: AFP

Имя сотрудника связанной с ФСБ российской компании упоминается в этой истории девять раз.

Организация WikiLeaks заявила, что в утечке переписок предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона девять раз упоминается имя сотрудника российской компании, передает РИА «Новости».

«#MacronLeaks (хэштэг, обозначающий утечку писем команды Макрона — ред.): имя сотрудника подрядной компании российского правительства "Эврика" появляется девять раз в данных по просочившемуся архиву xls_cendric.rar», — написала организация в своем микроблоге Twitter.

При этом WikiLeaks сопровождает пост снимком экрана, на котором изображена таблица с датами. В ней фигурирует Рошка Георгий Петрович.

Wikileaks не уточняет, какая конкретно компания «Эврика» имеется в виду. При этом Wikileaks указывает, что речь идёт о компании, «получившей, по данным российских СМИ, лицензию ФСБ на деятельность по защите гостайны». Среди российский компаний в области IT есть компания «Эврика», постоянными клиентами которой, как заявлено на ее официальном сайте, являются МИД, Минэкономразвития, Минздрав, ФТС, ЦБ, ПФР и Счётная палата РФ. На сайте «Эврики» также сообщается, что она предлагает продукцию и решения в соответствии с «полученными на заявленные виды деятельности лицензиями и сертификатами».

#MacronLeaks: name of employee for Russian govt security contractor Evrika appears 9 times in metadata for "xls_cendric.rar" leak archive pic.twitter.com/jyhlmldlbL — WikiLeaks (@wikileaks) 6 мая 2017 г.

Комментариями компании «Эврика» РИА «Новости» пока не располагает.

Ранее команда кандидата в президенты Франции, лидера движения «Вперед» и экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона заявила о хакерской атаке на электронную почту представителей движения, в результате чего предположительно произошла утечка данных.

При этом издание Monde писало, что говорить о причастности России к инциденту сейчас нельзя. «Установление ответственных за кибератаки представляет собой длительный и комплексный процесс, который займет много дней или недель», — сообщала газета.