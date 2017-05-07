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В Минске стали подавать на десерт драники с мороженым

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  • 7.05.2017, 11:45
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Фото: citydog.by

Необычное блюдо появилось в баре Svobody, 4.

В меню заведения появился необычный десерт – драник с мороженым, пишет citydog.by.

Его приготовил повар заведения Антон Абрезов из России.

– Десерт драника с мороженым я придумал во время предыдущего визита в Минск, – рассказывает Антон. – Я люблю «недесертные» на первый взгляд десерты. Вдохновился одним типичным обычаем парижан, там очень популярно в «Макдональдсе» брать жаренную картошку с макфлари де люкс.

Фото: citydog.by

По словам повара, драник – совершенно обычный, просто без добавления лука. Пока автор ищет идеальный рецепт блюда: скорее всего, в него добавят ваниль и специи (мускатный орех, корица и прочее).

– Ключевая особенность: драник должен быть супер хрустящим, – продолжает повар. – В планах есть сделать десерт крепко идейным и для мороженого использовать рогачевскую сгущенку. Подается пара драников, шарик мороженного и соус. Мы получили хорошие отзывы, хотя драник не был идеальным, с моей точки зрения.


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