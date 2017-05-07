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Фигурант «дела патриотов»: Бодрости духа и чувства юмора не теряю

  • 7.05.2017, 11:54
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Владимир Федоров
Фото: bdg.by

Задержанный по «делу патриотов» историк Владимир Федоров рассказал, почему важно сохранять спокойствие, твердость и ничего не бояться.

Задержанный по «делу патриотов» белорусский историк Владимир Федоров прислал своим друзьям письмо из СИЗО-1 по улице Володарского в Минске. В нем он поблагодарил друзей за поддержку и призвал писать новые письма, сообщает БДГ.

«Пугает обычно неизвестность, а у меня все более-менее понятно: перекантуюсь N-ный период и выйду, отсюда все выходили. Питаюсь нормально, сплю больше, чем на свободе, делаю зарядку, отвечаю на письма — словом, живу нормальной полноценной жизнью со своей спецификой. Бодрости духа и чувства юмора не теряю, тем более, что новая жизнь полна различных квестов, лайфхаков, добывается своеобразный, также полезный опыт», — отметил он.

В письме Владимир Федоров подчеркнул, что приобретает в заключении «на многие вещи открываются глаза: то, что раньше считал проблемами, выглядит смешно».

«Здесь главное — сохранять спокойствие, твердость и ничего не бояться. Тем более, что сейчас иглы под когти не загоняют, зубы при задержании не выбивают: цивилизация и гуманизм. Не думаю, когда выйду, что буду делать, когда выйду — это настолько незначительно, так как знаю, что отпустят, теперь просто мурыжат по процессуальным процедурам», — добавил он.


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