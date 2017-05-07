Белорусский экономический феодализм 8 Александр Жук, «Белрынок»

7.05.2017, 12:15

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Фото с сайта abw.by

Что нужно знать инвестору о Беларуси

При принятии стратегических решений об инвестировании в Беларусь, бизнесменам необходимо учитывать особенности белорусской экономики.

Любой иностранный инвестор, желающий работать в Беларуси, должен понимать особенности белорусской экономической модели, базирующейся на специфической системе экономических отношений и управления экономикой. Без знания специфики белорусской системы экономического управления, инвестор не сможет достоверно оценить риски и перспективы своей работы в Беларуси, а значит, не сможет получить ожидаемый доход от инвестиций.

Белорусский «экономический феодализм»

Если кратко охарактеризовать современную белорусскую систему управления экономикой, то наиболее точным термином будет понятие — «экономический феодализм». Применение понятия феодализма к белорусской экономике базируется на анализе сходства следующих ключевых элементов экономической системы с научно сложившимися подходами к понятию «феодализм»:

— система принятия экономических решений;

— система исполнения экономических решений или система управления экономикой;

— система отношения к собственности на экономические активы.

Почему важны именно эти критерии для понимания сути экономической модели?

Система принятия экономических решений позволяет определить источник, мотивацию и идеологию при выработке, принятии и утверждении экономических решений.

Так, если экономические решения принимаются единолично (например, исключительно президентом или иным руководителем государства), тогда очевидно, что данные экономические решения будут базироваться на знаниях и предпочтениях этого конкретного человека. В большинстве экономических вопросов данные решения будут субъективны, так как будут учитывать в окончательном варианте мнение человека, единолично принимающего данные решения. Указанная система принятия решений исторически была характерна именно для феодальной экономической системы, в которой руководитель государства (царь, король или император), имея неограниченную власть, фактически единолично принимал все экономические решения.

Если же экономические решения принимаются коллегиально (например, парламентом, национальным собранием, думой), то при принятии данных экономических решений учитываются знания, понятия и предпочтения большого количества людей, заседающих в законодательном органе. Принятие решений в данном случае происходит коллегиально с обсуждением, путем голосования, учитывающего мнения всех участников парламента. В этой ситуации увеличивается вероятность принятия объективного решения, которое отвечает реальным потребностям экономики, при этом через выборных представителей учитывается мнение широких слоев населения. Данная система управления характерна для капиталистической или рыночной экономики.

Система исполнения экономических решений позволяет определить возможности их реализации на практике.

В случае, когда экономические решения базируются на системе мотиваций и выгод для предприятий, то в эффективности их исполнения заинтересованы сами предприятия или бизнесмены, а значит, вероятность исполнения данных решений высока. Данная система исполнения экономических решений характерна для рыночной экономики.

В ситуации, когда экономические решения направлены на исполнение преимущественно экономических задач государства без учета интересов бизнеса, то в исполнении экономических решений заинтересованы только чиновники или государственных бюрократический аппарат, а, следовательно, вероятность экономически эффективного исполнения данных решений не высока, так как в их исполнении заинтересовано меньшинство населения государства. Данная система исполнения экономических решений исторически была характерна для феодальных государств, в которых роль предпринимателей и бизнеса в управлении экономикой была незначительна, но при этом роль бюрократии или государственных чиновников была определяющей.

Система отношения к собственности на экономические активы позволяет определить, кому реально принадлежит экономическая власть в государстве, так как тот, кто распоряжается собственностью, и обладает реальной экономической властью.

В ситуации, когда в государстве преобладает частная собственность, фактически реальной экономической властью обладают частные лица – собственники экономических активов. Данная система отношения к собственности характера для рыночной экономики.

Если в стране преобладает государственная собственность, то фактически экономической властью в государстве обладают чиновники или бюрократический аппарат, которые уполномочены курировать государственные экономические активы. Именно чиновники, принимая задания, планы и поручения для государственных или казенных предприятий осуществляют управление экономическими активами. Такая система отношений к собственности исторически характера для феодальной экономики, в которой царь или император, олицетворяя государства, был основным собственником экономических активов страны, а государственная бюрократия фактически управляла экономическими активами.

Источник экономических решений – Лукашенко

Если рассматривать Республику Беларусь, то становится очевидным, что основным источником принятия экономических решений является Лукашенко. Так, за 2016 год им было принято 443 Указа и 4 Декрета, зарегистрированных в Национальном реестре правовых актов. В свою очередь белорусский парламент принял «только» 102 Закона. То есть нормотворческая деятельность Лукашенко, более чем в 4 раза превысила нормотворческую деятельность белорусского законодательного органа, поэтому можно говорить скорее о феодальной экономической модели в Беларуси, нежели о капиталистической экономике.

Феодализм подтверждается и другой особенностью белорусского законодательства, при которой нормативные документы Лукашенко имеют большую юридическую силу, нежели нормативные документы белорусского парламента или иных органов государственной власти. Фактически Законом «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» определено, что в белорусской нормотворческой системе именно Лукашенко является главным и единоличным источником принятия экономических решений в государстве, так как нормативные документы Лукашенко (Указы и Декреты) имеют приоритет над всеми остальными белорусскими нормативными документами.

Последнее обстоятельство необходимо учитывать инвесторам при выработке стратегии своей работы в Беларуси. Единоличный порядок принятия экономических решений приводит к ситуации, когда о многих решениях бизнес узнает по факту опубликования уже принятого нормативного документа. В этом отличие белорусской системы принятия экономических решений от общемировой рыночной системы, в которой важные экономические решения проходят несколько стадий обсуждения в парламенте. Процесс обсуждения – это длительная процедура, которая позволяет бизнесу, с одной стороны, адаптироваться к планируемым изменениям законодательства, с другой стороны — бизнес может влиять на ошибочные экономические решения через своих представителей в парламенте.

В Беларуси решения принимаются чиновниками кулуарно, и зачастую не учитывают мнение населения и бизнеса. Достаточно вспомнить Декрет о тунеядцах, или ранее принятый Указ об ограничении найма работников для индивидуальных предпринимателей. Данные особенности нормотворчества свидетельствую о нестабильности экономического законодательства в Беларуси, что необходимо учитывать инвесторам при планировании своей работы в нашей стране.

Исполнение экономических решений – вертикаль

Характеризуя систему исполнения экономических решений, необходимо отметить, что при феодальной системе исполнения экономических решений основным «двигателем» является административный ресурс в форме бюрократической системы управления. При такой системе любые решения, даже экономически убыточные и невыгодные, чиновники будут пытаться исполнить, так как эти решения утверждены руководителем государства.

При рыночной системе исполнения экономических решений происходит «отсев» неэффективных экономических решений, которые «саботируются» субъектами экономических отношений (бизнесом, населением), так как не приносят дохода, и поэтому фактически не исполняются. В свою очередь экономически эффективные решения исполняются быстро без внешнего контроля и принуждения со стороны государства, что делает их более «дешевыми».

Основным проводником экономических решений в Беларуси является «президентская вертикаль» (далее – вертикаль) — совокупность руководителей местных органов власти (областей и районов).

Руководители вертикали назначаются и фактически подчиняются только президенту и, как правило, имеют ограниченный срок полномочий, рамки которого знает только президент. Такая система, во-первых, создает ситуацию бесконтрольности деятельности руководителя вертикали на местном уровне. Руководитель вертикали принимает решения, зачастую ошибочные, исходя из своего понимания экономических проблем и указаний вышестоящего начальства без внешних советов и без оглядки на последствия этих решений для экономики региона.

Особенно ярко данная ситуация проявляется в сельском хозяйстве, которое всегда было объектом пристального внимания властей, а значит именно в этой сфере наиболее активно и работает местная вертикаль. Каковы реальные, а не статистические результаты в сельском хозяйстве, знает каждый.

При этом сообщить об ошибках руководителю вертикали и поправить его может только президент, который не в состоянии в постоянном режиме контролировать руководителей вертикали всех уровней, а, значит, экономические ошибки от бесконтрольности фактически неизбежны.

Второй отрицательной особенностью вертикали власти является временный характер работы представителей вертикали. В этой связи основной целью руководителей вертикали является беспрекословное выполнение указания вышестоящего руководства страны без оглядки на возможные экономические последствия для региона. Руководителю региона важно показать выполнение всех экономических показателей любыми способами. Главное «пересидеть» отведенный тебе срок, зарекомендовать себя хорошим хозяйственником (человеком готовым беспрекословно и быстро выполнять все поручения вышестоящего начальства) и можно ожидать перехода на другую чиновничью должность.

Например, руководителям региона доводятся показатели по росту регионального валового продукта, которые базируются на устаревшем стереотипе о том, что чем больше произведем продукции, тем богаче мы будем жить. При этом рост объемов производства товаров без адекватного роста реализации ведет лишь к росту складских запасов, омертвению оборотных средств предприятия в неликвидных товарах. В свою очередь, реализация товаров любым путем (даже себе в убыток) без получения прибыли тоже ведет к сокращению оборотных средств предприятия, ухудшению его финансового состояния, а значит и к последующему банкротству предприятия.

Неизбежным последствием такой системы управления является стремление вертикали приукрасить реальное положение дел в экономике или предлагать решения, которые позволяют скрыть реальное положение в экономике. Например, решения правительства о добровольности амортизационных начислений или распределение курсовых разниц на несколько лет не позволяет оценить реальное финансовое состояние предприятия. Фактически создается ситуация, при которой не все затраты текущего отчетного периода реально отражаются в бухгалтерском учете предприятия, а переносятся на будущий отчетный период. В итоге руководству государства предоставляется недостоверная информация об экономическом состоянии предприятий, что не позволяет вырабатывать эффективные экономические решения.

Указанные особенности в исполнении экономических решений необходимо учитывать инвестором при планировании своей работы в Беларуси. Необходимо понимать, что работая на определенной административной территории, инвестор будет находиться под постоянным контролем руководителя местной вертикали, выполняя его требования, зачастую экономически необоснованные и бессмысленные. При этом игнорировать их не всегда получается, так как бизнес законодательно зависит от местных органов власти в вопросах ценообразования, лицензирования, пользования земельными ресурсами и так далее. Данное обстоятельство существенно ограничивает права белорусских бизнесменов на собственность и управление своими предприятиями, о чем речь пойдет далее.

Собственность на экономические активы – условно-частная

Отношение к собственности – это отношение общества и государства к механизму управления экономикой. Когда собственность признается частной, то это означает, что общество и государство доверяет своим гражданам в распоряжении экономическими активами. Когда собственность государственная, то власть и общество доверяют только чиновникам в распоряжении экономическими активами, а населению, то есть фактически самим себе, не доверяют.

Вопрос собственности — это и вопрос мотивации человека к работе и созданию богатства. Основным мотиватором человека к труду является получение материальных или духовных благ. Если собственность частная, то основным стимулом развития экономики является получение дохода или богатства собственником, а если собственность государственная, то, что является основным мотивом развития экономики? В этом случае экономику развивают чиновники, у которых нет прямой мотивации для повышения эффективности работы экономии, а значит, эффективность экономической модели существенно снижается. 74-летний эксперимент в СССР по созданию коммунистического общества, основанного на альтруизме людей, не заинтересованных в материальных благах, оказался провальным.

Мотивацией работы чиновников является зарплата, которая весьма ограниченна, или другие доходы от использования экономических активов. При этом «другие доходы», как правило, являются незаконными, и выявляются правоохранительными органами в ходе борьбы с коррупцией.

Ранее описанные особенности белорусской экономической модели определяют отношение к собственности в Беларуси. Принимаемые президентом экономические решения реализуются вертикалью без учета экономических интересов бизнеса, что свидетельствует об условной частной собственности в Беларуси.

Например, последнее решение президента об обеспечении 100% занятости населения привело к ситуации, когда руководители местной вертикали установили негласный запрет на увольнение работников на местных предприятиях. А Министерство труда отчиталось в выполнении поручения президента, так как все те, кто хотел работать, трудоустроены. Фактически реализованы чисто административные меры, которые не решили проблему безработицы, а создали лишь видимость ее решения.

В этой ситуации невозможно говорить о полноценной частной собственности на экономические активы, так как руководитель предприятия не имеет всех прав по оперативному управлению своим бизнесом. Последнее подтверждается и ограничениями по ценообразованию или «пожеланием» ко всем предприятиям обязательно быть рентабельными вне зависимости от экономической ситуации в стране.

Данные белорусские особенности необходимо учитывать бизнесменам при принятии стратегических решений об инвестировании в Беларусь. Единственным и существенным плюсом, который может перевесить все минусы, является то, что в «феодальной экономике» относительно низкий уровень конкуренции, что дает возможность зарабатывать сверхприбыли при адаптации к существующей экономической среде. Именно последнее и может стать тем решающим фактором, который перевесит все недостатки белорусского «экономического феодализма».

Термин «экономический феодализм» может быть применим с теми или иными ограничениями не только к Беларуси, но и ко всем бывшим странам Советского Союза за исключением стран Балтии. В целом можно говорить об «экономическом феодализме» как о начальной стадии развития вновь образовавшихся государств, не имеющих опыт независимой и суверенной экономической системы управления.

Различие заключается лишь в том, что «экономический феодализм» может базироваться на различных подходах по отношению к собственности. Некоторые государства (например, Чили, Сингапур, Южная Корея) основывали свой «экономический феодализм» на частной собственности и достигли высоких показателей экономического развития. Большинство посоветских государств базировали «экономический феодализм» на преимущественно государственной собственности и поэтому не достигли существенных экономических успехов.

В этой связи белорусский «экономический феодализм» является фактически исторически неизбежным фактом, что подтверждается историей почти всех постсоветский стран.

Феодальная экономика является менее конкурентоспособной, нежели рыночная экономика. В этой связи использование «экономического феодализма» в современной белорусской экономической модели объясняет бедность и экономическое отставание Беларуси от высокоразвитых стран.

Вопрос заключается лишь в том, насколько долго данный период исторического развития будет продолжаться и через какой промежуток времени белорусская экономическая модель «переродится» в экономическую модель аналогичную моделям высокоразвитых стран, позволяющим достичь высокого уровня экономического развития белорусского государства.

Александр Жук, «Белрынок»